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Джеррард и Польский футбольный союз проведут новый этап переговоров

сегодня, 17:22

Экс-тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард размышляет о предложении Польского футбольного союза. В ближайшее время стороны проведут следующий этап переговоров.

Другим кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Джеррард покинул клуб из Бирмингема в октябре 2022 года, команда при нем выиграла 13 раз, восемь раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. «Рейнджерс» по итогам сезона 2020/21 выиграл чемпионат Шотландии впервые за 10 лет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 20:45
Стивен ещё не тренер. У него всё впереди.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Эту сборную кто не тренируй, всё равно толку не будет.
dikalot
dikalot
сегодня в 17:34, ред.
Стивен Джеррард в сборной Польши? Так он еще в клубном уровне не показал тренерскую работу.
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