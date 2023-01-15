Джеррард и Польский футбольный союз проведут новый этап переговоров

1673792564

сегодня, 17:22

Экс-тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» размышляет о предложении Польского футбольного союза. В ближайшее время стороны проведут следующий этап переговоров.

Другим кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Джеррард покинул клуб из Бирмингема в октябре 2022 года, команда при нем выиграла 13 раз, восемь раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. «Рейнджерс» по итогам сезона 2020/21 выиграл чемпионат Шотландии впервые за 10 лет.