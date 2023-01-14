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Стала известна позиция руководства «Челси» по отношению к Поттеру

вчера, 19:30

Руководство «Челси» по-прежнему верит в тренера команды Грэма Поттера.

Владельцы «синих» держат в уме пример наставника «Арсенала» Микеля Артеты, который со временем смог улучшить ситуацию в коллективе. Рулевому «канониров» дали время, а также несколько трансферных периодов для комплектования состава подходящими исполнителями. В «Челси» подобным образом настроены по отношению к Поттеру.

Изначально боссы «синих» рассчитывали на попадание коллектива на второе место в АПЛ и в Лигу чемпионов. «Челси» на данный момент идет на 10-й строчке, но теперь целью является попадание в топ-4. Разрабатываются планы на тот случай, если «синие» не выйдут в Лигу чемпионов. В таком случае придется пересмотреть бюджет на трансферы и прочие затраты.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
С одной стороны хорошо, терпеливые владельцы сейчас редкость. С другой - есть ощущение, что человек просто не тянет такой большой клуб, и вместе с новым руководством они Челси за год полтора загонят в очень незавидное положение
Состав Арсенала был в разы слабее когда пришел Артета. Крайне странный ориентир, учитывая что тренеры стартовали с совершенно разными ресурсами
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
DXTK
DXTK
вчера в 21:06
Признать Поттера провалом, значит признать ошибку увольнение Тухеля. Боэли американец, а американцы никогда не признают своих ошибок.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:26
Гарри Поттер лучше принца Гарри,а последний лучше Грэма Поттера. Мельчает народ.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:04
Тухеля убрали, а Поттера поддерживают. Не тем людям Челси продали....уволили менеджеров, тренера, поувольняли даже ВРАЧЕЙ, понакупили середняков, часть из которых думают продать летом. великий владелец клуба и управленец....Пока они получают именно то, что заслужили! Сами виноваты. Челси в ближайшие года точно не будет тем Челси или грозой Топ клубов, чем раньше под руководством Абрамовича. Понятно, что нужно на всё время, Но.... Уже сейчас видно, куда они плывут: в туманное будущее...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:00
Да какая еще позиция, Челси на дне океана.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
У руководства Челси видимо что-то совсем не ладится с футболом . Потер обыкновенный тренеришка среднего звена .
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