Стала известна позиция руководства «Челси» по отношению к Поттеру

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вчера, 19:30

Руководство «Челси» по-прежнему верит в тренера команды .

Владельцы «синих» держат в уме пример наставника «Арсенала» Микеля Артеты, который со временем смог улучшить ситуацию в коллективе. Рулевому «канониров» дали время, а также несколько трансферных периодов для комплектования состава подходящими исполнителями. В «Челси» подобным образом настроены по отношению к Поттеру.