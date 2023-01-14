Стала известна позиция руководства «Челси» по отношению к Поттеру

Руководство «Челси» по-прежнему верит в тренера команды Грэма Поттера.
Владельцы «синих» держат в уме пример наставника «Арсенала» Микеля Артеты, который со временем смог улучшить ситуацию в коллективе. Рулевому «канониров» дали время, а также несколько трансферных периодов для комплектования состава подходящими исполнителями. В «Челси» подобным образом настроены по отношению к Поттеру.
Изначально боссы «синих» рассчитывали на попадание коллектива на второе место в АПЛ и в Лигу чемпионов. «Челси» на данный момент идет на 10-й строчке, но теперь целью является попадание в топ-4. Разрабатываются планы на тот случай, если «синие» не выйдут в Лигу чемпионов. В таком случае придется пересмотреть бюджет на трансферы и прочие затраты.
Состав Арсенала был в разы слабее когда пришел Артета. Крайне странный ориентир, учитывая что тренеры стартовали с совершенно разными ресурсами
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Состав Арсенала был в разы слабее когда пришел Артета. Крайне странный ориентир, учитывая что тренеры стартовали с совершенно разными ресурсами
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.