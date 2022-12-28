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Тащин: «Финал ЧМ-2022 побил многие рекорды „Матч ТВ“»

сегодня, 14:41
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о рейтингах просмотра ЧМ-2022.

Для нас итоги ЧМ-2022 оказались более чем позитивными. Честно, не ожидали таких результатов. Общий охват даже без учёта digital составил около 40 млн человек. Например, охват у финала на ТВ был более 18 млн зрителей, а в digital – более 4 млн.

Игра между Аргентиной и Францией побила многие наши рекорды, особенно в приоритетной целевой аудитории. Финал стал самой рейтинговой трансляцией в истории канала – 10,45 в категории «мужчины 14-59 в городах с населением более 100 тысяч человек». День финала стал одним из самых успешных для канала по среднесуточной доле, уступив лишь дню, когда «Матч ТВ» показал сразу две четвертьфинальные игры ЧМ-2018 в России. В топ-10 по рейтингу, помимо финала, попали также полуфинальные встречи и четвертьфинал между Англией и Францией.

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25процентный клоун
сегодня в 14:52
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Удачная концовка матч еще больше подняла эти рейтинги.
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