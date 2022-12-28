Тащин: «Финал ЧМ-2022 побил многие рекорды „Матч ТВ“»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о рейтингах просмотра ЧМ -2022.

Для нас итоги ЧМ -2022 оказались более чем позитивными. Честно, не ожидали таких результатов. Общий охват даже без учёта digital составил около 40 млн человек. Например, охват у финала на ТВ был более 18 млн зрителей, а в digital – более 4 млн.