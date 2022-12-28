Генеральный продюсер «Матч ТВ» анонсировал запуск новых форматов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поделился планами канала на 2023 год.

Согласен, что следующий год обойдётся без крупных международных турниров, поэтому мы планируем бросить все мощности на наш спорт. Запустим несколько новых форматов. Пару уже запустили. Это шоу «Ты в бане!», второй проект — «Что по спорту». Это программа в виде тревел-блога, где мы путешествуем по регионам России и показываем, как спорт развит в разных уголках страны. Спортивного контента у нас достаточно. Думаю, что мы проведём следующий год уверенно.