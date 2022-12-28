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Генеральный продюсер «Матч ТВ» анонсировал запуск новых форматов

вчера, 19:09

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился планами канала на 2023 год.

Согласен, что следующий год обойдётся без крупных международных турниров, поэтому мы планируем бросить все мощности на наш спорт. Запустим несколько новых форматов. Пару уже запустили. Это шоу «Ты в бане!», второй проект — «Что по спорту». Это программа в виде тревел-блога, где мы путешествуем по регионам России и показываем, как спорт развит в разных уголках страны. Спортивного контента у нас достаточно. Думаю, что мы проведём следующий год уверенно.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:56
А ещё с шоу " Ты в бане" возникает некая ассоциация, уж не намек ли это, что какой то вид спорта "забанили".🤫
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32

А в качестве заставки "Ты в бане!" может подойти это...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
)
pomor45
pomor45
вчера в 20:05
Назвали бы: "Иди в баню".
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04, ред.
В общей бане вся страна. Или - вместо бани вся страна.
Futurista
Futurista
вчера в 19:49, ред.
Вот и Глушаков на МатчТВ пригодится...ведущим шоу "Ты в бане"...его тема однозначно...песню Ротару для этого шоу можно переделать..."Ты, Я, Он, Она, Вместе в бане вся страна"...
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:33
Вы главное о футболе не забывайте ( я имею ввиду РПЛ)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19, ред.
Да вы уже говорили о нашем футболе ⚽️ тоже самое .
У вас всё в плоскости наживы !(((
Политика , - "Коммерция - барыг" !(
Фильмы про Рэмбо и т.д и т.п на Матч ТВ, это - тоже о спорте ???(((
Гость
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