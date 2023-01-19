Звёзды МЮ поругались во время матча против «Кристал Пэлас»

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вчера, 14:40

Между звездами «Манчестер Юнайтед» произошел конфликт во время вчерашней игры АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1). В одном из эпизодов бразильский вингер высказал претензии португальскому хавбеку за неудачный пас и назвал его «С*киным сыном».