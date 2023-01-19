Звёзды МЮ поругались во время матча против «Кристал Пэлас»

Между звездами «Манчестер Юнайтед» произошел конфликт во время вчерашней игры АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1). В одном из эпизодов бразильский вингер Антони высказал претензии португальскому хавбеку Бруну Фернандешу за неудачный пас и назвал его «С*киным сыном».
Впрочем, уже вскоре футболисты, судя по всему, помирились. После забитого гола МЮ Антони подбежал к Фернандешу, обнял его и высказал поздравления.
Даже для Ливерпуля это звучало бы не точно. Как если бы - звёзды Ливерпуля ... Уже тогда многие начали бы спорить о звёздном статусе игроков. Хотя они выиграли АПЛ и ЛЧ.
Простите за занудство, но хотелось бы чтобы этот статус манки заслужили, а не искусственно создавали образ.
Даже для Ливерпуля это звучало бы не точно. Как если бы - звёзды Ливерпуля ... Уже тогда многие начали бы спорить о звёздном статусе игроков. Хотя они выиграли АПЛ и ЛЧ.
Простите за занудство, но хотелось бы чтобы этот статус манки заслужили, а не искусственно создавали образ.