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Звёзды МЮ поругались во время матча против «Кристал Пэлас»

вчера, 14:40
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Между звездами «Манчестер Юнайтед» произошел конфликт во время вчерашней игры АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:1). В одном из эпизодов бразильский вингер Антони высказал претензии португальскому хавбеку Бруну Фернандешу за неудачный пас и назвал его «С*киным сыном».

Впрочем, уже вскоре футболисты, судя по всему, помирились. После забитого гола МЮ Антони подбежал к Фернандешу, обнял его и высказал поздравления.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:25
А то, что Атлетик писал, что еще до него были разлады (не называя имени, правда. кандидата два было: бруно и мага) - это Роналду просто заранее запустил пургу
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 18:04
    Futurista
    Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 17:58
    Это он, это он *опой сдвинул стадион)...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:35
    ЛГБТ на поле в действии.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:27
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:35
    Поругались два игрока – это понятно. А где про "звёзд"?
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Почему не скинуть? Именно он заложил моральное разложение коллектива. Вот результаты.
    w8pwedwrt8ge
    w8pwedwrt8ge ответ q9fmtsd7juay (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Видно в команде совсем плохо с дисциплиной
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    вчера в 15:53
    Впрочем, уже вскоре футболисты, судя по всему, помирились. После забитого гола МЮ Антони подбежал к Фернандешу, обнял его и назвал сыном кобеля!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 15:39
    На Роналду уже не скинуть
    q9fmtsd7juay
    q9fmtsd7juay
    вчера в 15:38
    Скорее одна звезда раззвезделась на другую
    Live_r_pool
    Live_r_pool
    вчера в 15:35
    Это случилось на 28 минуте матча, Антони был на правом фланге, потом он отдал очень неудобный и тупой пас на Бруну, тот вообще не ожидал, потом что-то на португальском орал ему. Антони стоит играть в футбол, чё то много на себя берет
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:19
    Если между собой будут ссориться,то это к хорошему не приведет - это точно.
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 15:18
    Виноват Роналду.Он же все гадости там делает)))))))))))))))))))))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:17
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
      вчера в 15:15
      Как-то рано говорить, что в МЮ есть звёзды. ЗМ, победа в АПЛ и в ЛЧ придаёт такой статус.
      Даже для Ливерпуля это звучало бы не точно. Как если бы - звёзды Ливерпуля ... Уже тогда многие начали бы спорить о звёздном статусе игроков. Хотя они выиграли АПЛ и ЛЧ.

      Простите за занудство, но хотелось бы чтобы этот статус манки заслужили, а не искусственно создавали образ.
      Ziza Woor
      Ziza Woor
      вчера в 15:08
      Матч провал - одно очко, вот и причина.
      Гость
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