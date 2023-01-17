Один из главных талантов футбола может оказаться переписанным. Над перспективами Мукоко нависла угроза

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вчера, 09:04

Кажется, ему не 18, а 22.

Проблема пришла откуда не ждали

Уже больше 5 лет футбольная общественность знает о мегаталанте из молодежки «Боруссии». Информация о том, что 11-летний паренек выступает за команды на 2-3 уровня старше себя, быстро разлетелась по СМИ . С тех пор за Юссуфой Мукоко многие следят очень пристально.

Сложилось так, что контракт игрока истекает летом 2023-го, а потому за футболиста ведется нешуточная борьба. Среди клубов, претендующих на немца, числятся «Челси», «Барселона», «Ньюкасл», «Ливерпуль», ПСЖ и многие другие гранды. Попытки «Боруссии» удержать футболиста кажутся безуспешными.

Однако на днях немецкое издание Bild разразилось информацией о том, что Юссуфа — переписанный. Первоисточником этого якобы является приемный отец самого Мукоко, однако никаких документов, подтверждающих данное заявление, обнародовано не было в связи с тем, что это преследуется законом.

Юссуфа Мукоко или Юссуфа Мохамаду, как заявляет приемный отец, является уроженцем Камеруна, откуда он перебрался в Германию в 10-летнем возрасте, а затем был усыновлен местными жителями. Ситуация нагнетается еще и тем, что совсем недавно 21 из 30 игроков сборной Камеруна U17 провалили МРТ -тесты, которые необходимы для подтверждения возраста. Позже к ним добавились еще 11 футболистов Камеруна. Всех их выгнали из сборной.

Возраст Мукоко постоянно вызывал вопросы. В адрес немецкой федерации футбола не раз приходили запросы о его проверке. После первого подобного запроса федерация провела переговоры с «Боруссией», где заявили, что не сомневаются в подлинности документов и, соответственно, в возрасте футболиста.

Выступая в 14 лет за молодежную команду до 19 лет, Юссуфа подписал свой первый контракт. К нему в двери постучался Nike. Поначалу Мукоко содержал свою приемную семью, но 2 года назад он сильно поругался с родителями и тех пор не поддерживает с ними контакт. Из-за этого переговоры о подписании профессионального контракта до наступления 18-летия не велись. Мукоко не хотел, чтобы комиссионные достались его семье.

Сложившаяся ситуация может очень сильно ударить по карьере Мукоко. Все клубы, которые претендовали на немца, начали сомневаться в необходимости приглашения футболиста, а «Боруссия» установила для него дедлайн. Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил:

Мы сделали очень привлекательное предложение, которое даёт ему много возможностей для развития, и теперь ждём его решения. Я бы хотел, чтобы он выбрал нас, потому что вижу в нём огромный потенциал. Юссуфа и его советники знают, что мы ожидаем решения на этой неделе, потому что мы обсуждаем тему, которую хотим уточнить до первой игры после перерыва. Хотим, чтобы он мог полностью посвятить себя спортивным задачам.

В футболе очень много подобных случаев, и большинство таких игроков — выходцы из Африки

Из Африки в Европу переезжает колоссальное количество талантливых футболистов, большинство из которых отличается трудолюбием и хорошей выносливостью. Недостаточно развитая система футбольного и общего образования вынуждает их менять место жительство в раннем возрасте.

Футбольный бизнес в Африке во многом завязан на выгодной продаже футболиста, и зачастую далеко не последнюю роль играет агент, который всяческими способами старается улучшить жизнь и дальнейшее продвижение по карьере своего клиента. Чем моложе игрок, тем больше шансов на то, что европейский клуб обратит на него внимание.

За последние несколько лет было как минимум два очень громких случая, когда возраст игроков из Африки ставили под серьезное сомнение. В молодежных командах «Лацио» числился выходец из Камеруна Джозеф Минала, который по документам родился в 1996 году в Яунде — том же городе, что и Мукоко. Но по прошествии некоторого времени сразу несколько африканских порталов усомнилось в его возрасте.

Согласно одному из них, Минала сам сообщил, что ему на самом деле не 16, а 42. Однако Джозеф всячески отрицал общение с африканскими журналистами. Естественно, никому ничего доказать не удалось, но данный слух нехило ударил по карьере Миналы, и перспективы дальнейшего развития быстро угасли.

Другой схожий случай — Силас Вамангитука. Однако в его истории все намного более прозрачно. В 2017 году, когда Силас переезжал в Европу, под давлением своего агента сменил имя, а также снизил возраст на 1 год. Но по после перехода в немецкий «Штутгарт» сам уволил агента, во всем признавшись и вернув прежние данные. За подмену документов Силас получил трехмесячную дисквалификацию и штраф размером в 30 тысяч евро, но это вряд ли кого-то огорчило. Заявление пресс-службы «Штутгарта» гласит:

Всем было ясно, что на Силлу будут наложены санкции со стороны федерации футбола Германии, как и должно быть в соответствии с уставом. При этом в приговоре учтены исключительные обстоятельства его дела. Мы рады, что все вопросы с точки зрения спортивных юридических норм к футболисту исчерпаны.

Тема подмены документов и искусственного занижения возраста актуальна и в России

Летом 2013 года российская общественность была взбудоражена заявлением одного из создателей ФК «Квазар» Артема Хачатуряна о том, что Александр Кокорин старше на 2 года, чем сообщается:

Кокорин однозначно 89-го года рождения, а не 91-го. Такие подозрения были, еще когда он играл за юношей. А позже получилось так: был парень, который когда-то играл в «Спартаке», а потом у нас в «Квазаре». Его друг – одноклассник Кокорина. Когда была эта шумиха про Кокорина в футбольных кругах, мы спросили одноклассника – правда, что Кокорин 91-го? Тот посмеялся и сказал, что нет.

Однако слова не есть доказательства, и та история в скором времени забылась. Вскоре после перехода Кокорина в «Зенит» тема вновь стала актуальной, и «Матч ТВ» даже отправился проводить собственное расследование, которое успехом не увенчалось — доказательств занижения возраста так и не было найдено.

Вопрос возраста другого игрока сборной России Алана Дзагоева тоже преследует его на протяжении всей карьеры. Аргументируется это тем, что кавказским спортсменам нередко подделывают документы, чтобы они могли участвовать в турнирах, где игроки помладше. Кроме того, уже в 18 лет Алан играл на уровне больших профессиональных игроков и забивал «Зениту». Некоторые доходят до абсурда и пытаются зацепиться за возраст жены Дзагоева, которая старше на 3 года, что редкость на Кавказе.

Доказательств всему этому, как и в случае Кокорина, найдено не было, а бывший тренер Дзагоева по юношеской сборной Андрей Талалаев встал на защиту футболиста с утверждениями о том, что дата рождения Алана не раз проверялась.