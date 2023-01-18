Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2022/2023

Хави недоволен отсутствием Депая на тренировке. Игрока могут оштрафовать

вчера, 20:08

Главный тренер «Барселоны» Хави недоволен тем, что нападающий Мемфис Депай не появился на тренировке команды перед матчем Кубка Испании против «Сеуты».

Тренерский штаб удивился отсутствию игрока. Футболиста могут оштрафовать. Отмечается, что «сине-гранатовые» могут отпустить голландца за компенсацию в размере от 5 до 7 млн евро. Также возможен вариант с обменом на полузащитника «матрасников» Янника Карраско.

Ранее появилась информация о том, что Депай согласовал переход в «Атлетико».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Баджо сознался в допинге. Боится заболеть и умереть, как Виалли
Вчера, 17:44Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
СлухиГулиев и Гогниев могли подраться на сборах
17 января
Один из главных талантов футбола может оказаться переписанным. Над перспективами Мукоко нависла угроза
17 январяАдиль Абитиков в блоге Дно пробитоКомментарии7
СлухиСовет директоров «Эвертона» попросили не посещать матч с «Саутгемптоном»
14 января
Игрока сборной Германии подозревают в занижении своего возраста
13 января
Игра на истощение. Фелиш и Симеоне не смогли ужиться
13 январяСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
Тренировки рассчитаны на всех, их тренер заранее планирует, соответственно, как Депай пропустил тренировку, он сломал план тренера на эту самую тренировку.
Какие бы не были там обиды, Депай - профессионал и должен выполнять свою работу как игрок клуба.
Так перестал тянуть Депай ещё во второй половине прошлого сезона, после травмы никакущим вернулся и сел намертво в запас.
Надо ли напоминать результаты Барсы пока Депай был основным? Или все равно его ставить несмотря ни на что?
Может в Атлетико получится лучше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Можно рассмотреть вариант и включить сумму штрафа в компетенцию за переход. Пускай Атлетико оплачивает, а то понимаешь сбили "с панталыку" футболиста. 😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:24
Вполне возможно, особенно не вглядывался когда смотрел, и не сказать чтобы являюсь автомобильным экспертом. Тут проблема в том что в лирике есть откровенная аморальщина с похабщиной, видно что отчасти Квинси нравится быть плохим парнем бандитского типа, печально то что он это, судя по всему, перенёс на жизнь вне своего музыкального творчества.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:15
Спасибо. Как на духу - не знал.
Репчик нормальный, конечно Андреа Бочелли без конкуренции.
Не успел заметить на Майбахе катались?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:09
Слушать не рекомендую, но чтобы было доказательство прикрепляю музыкальное видео где они оба читают рэп, оно такое не единственное, насколько могу судить они закадычные друзья.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:59
Не улавливаю связь между Квинси и Депаем?) Поясните пожалуйста.
Мну думает, что Депай хочет в "Атлетико", а не передачки носить...))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:50
Возможно он за Квинси Промеса сильно переживал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:49
Вначале надо выяснить причину отсутствия товарища на тренировке!

Вдруг тёщу спасал в бане от насморка или водянка на яичке вскочила (тьфу.тьфу, тьфу...))
А Вы сразу рублем по морде))
Boricku
Boricku
вчера в 20:45
Зазвездился, пендиля ему надо, как гному от Неймара прилетело.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:34
Увольнение не будет,будет большой штраф.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:28
Прогул без уважительной причине, грозит увольнением
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 