Хави недоволен отсутствием Депая на тренировке. Игрока могут оштрафовать

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вчера, 20:08

Главный тренер «Барселоны» недоволен тем, что нападающий не появился на тренировке команды перед матчем Кубка Испании против «Сеуты».

Тренерский штаб удивился отсутствию игрока. Футболиста могут оштрафовать. Отмечается, что «сине-гранатовые» могут отпустить голландца за компенсацию в размере от 5 до 7 млн евро. Также возможен вариант с обменом на полузащитника «матрасников» Янника Карраско.

Ранее появилась информация о том, что Депай согласовал переход в «Атлетико».