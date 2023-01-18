Хави недоволен отсутствием Депая на тренировке. Игрока могут оштрафовать

Главный тренер «Барселоны» Хави недоволен тем, что нападающий Мемфис Депай не появился на тренировке команды перед матчем Кубка Испании против «Сеуты».
Тренерский штаб удивился отсутствию игрока. Футболиста могут оштрафовать. Отмечается, что «сине-гранатовые» могут отпустить голландца за компенсацию в размере от 5 до 7 млн евро. Также возможен вариант с обменом на полузащитника «матрасников» Янника Карраско.
Ранее появилась информация о том, что Депай согласовал переход в «Атлетико».
Какие бы не были там обиды, Депай - профессионал и должен выполнять свою работу как игрок клуба.
Так перестал тянуть Депай ещё во второй половине прошлого сезона, после травмы никакущим вернулся и сел намертво в запас.
Надо ли напоминать результаты Барсы пока Депай был основным? Или все равно его ставить несмотря ни на что?
Может в Атлетико получится лучше.
Какие бы не были там обиды, Депай - профессионал и должен выполнять свою работу как игрок клуба.
Так перестал тянуть Депай ещё во второй половине прошлого сезона, после травмы никакущим вернулся и сел намертво в запас.
Надо ли напоминать результаты Барсы пока Депай был основным? Или все равно его ставить несмотря ни на что?
Может в Атлетико получится лучше.