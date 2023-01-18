Баджо сознался в допинге. Боится заболеть и умереть, как Виалли

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вчера, 17:44

Земан был прав, футболистов накачивали препаратами.

Бывший игрок «Ювентуса» признал допинг

По многим делам о допинге истек срок давности. Ветераны могут честно отвечать на вопросы о фармакологии в футболе. И конкретно в Серии А, которую любил в 90-х весь мир. Дино Баджо – вице-чемпион мира, хавбек «Ювентуса» и «Пармы», не на шутку испугался после смерти Виалли:

Необходимо тщательно изучить те препараты, которые нами употреблялись в ту эпоху. Допинг всегда был, и нужно понять, могли ли какие-то его компоненты со временем навредить организму. Я опасаюсь за состояние моего здоровья. Слишком много уже было смертей, болезней среди бывших футболистов.

Сразу убираем аргумент, что все звезды из Италии так хорошо играли благодаря допингу. Как и аргумент, что долгожителей в итальянском футболе хватало именно из-за инопланетной фармакологии. Без таланта и труда ничего не будет, даже если речь о феноменальных игроках, вроде молодого Роналдо.

С другой стороны, не только Марадона обвинял соперников в применении допинга для улучшения физических кондиций игроков, наделенных талантом, но не железным здоровьем и мышечной массой, как у Ибрагимовича. Земан – чешский тренер «Ромы» и «Лацио», давно рассказал правду, за что его ненавидели.

Позже «стукач» Зденек на много лет выпал из поля зрения сильных клубов, работал с мелкими командами. Земана впечатлил рост физических показателей Дель Пьеро и Виалли из «Ювентуса». Обвинил клуб из Турина и другие команды, в том числе, свою «Рому», в применении анаболических стероидов.

Вспомнил методы, которые использовали врачи в велоспорте. Дело было в 1998 году, Земана обвинили в клевете. Позже Паоло Негро заявил, что сам Зденек давал разные препараты ему и другим футболистам «Лацио». Прокуроры начали проверять бухгалтерию – искали закупочные листы на препараты.

На складе «Ювентуса» было почти три сотни разных препаратов, на складе «Торино» — почти две сотни. В лабораториях в Риме находили пробы следами диуретиков для быстрого выведения допинга из организма. Также говорили об уничтожении положительных проб, ведь продажного лаборанта найти несложно.

Спустя четыре года после заявления Земана материалы дел передали в суд. Дорогие адвокаты затянули процесс. Врач «Ювентуса» лишь в 2004 году получил 22 месяца тюрьмы. Фармацевт, который продавал препараты клубу по поддельным рецептам на другие фамилии, признал вину и сел на 5 месяцев.

В результате прокуроров и судей завалили апелляциями. Кого-то даже оправдали, но скорее из-за нехватки доказательств. Так умело затягивали процессы, что истек срок давности по инкриминируемым статьям, а новые расследования не проводили. Появился «Кальчополи», о допинге забыли.

Не принято вспоминать старые допинговые дела

Фармацевтических скандалов раньше было куда больше, чем сейчас. Марадона погорел на обычных наркотиках, не только на лекарствах. Шалимов настаивает, что его дисквалификация – результат вливания через вену того, что итальянские врачи называли «глюкозой и витамином С».

Современные футболисты не такие наивные. Не разрешат медику клуба ставить капельницы с непонятным препаратом. Гвардиоле пришлось долго доказывать в судах, что его обвинители ошиблись – Хосепу удалось это сделать, оказалось, что он невиновен. Титов обвинял врачей, когда поймали.

Накрыли любителей анаболических стероидов из сборной Нидерландов. Франк де Бур, Стам и Давидс применяли нандролон. Потом спихнули все на коров, якобы в их мясе был стероид. Понятно, что никто не применял схемы из бодибилдинга, иначе футболисты 90-х выглядели бы иначе.

Были жилистыми, не более. «Ювентус» точно применял букеты из препаратов, но многие были разрешенными. Благодаря количеству доз пытались поднять выносливость и физические показатели команды. Хотя в защиту конкретно «Ювентуса» говорит опыт других клубов.

Например, результаты «Торино», где применяли аналогичные методы, не изменились. Вот только можно ли доверять заключению судов из Италии, где во многих важных сферах есть связи с мафией, которая убивает тех, кто им мешает, и может запугать ключевых свидетелей?

Вряд ли болезни из-за препаратов прошлого

Дино Баджо на фоне стресса – умерли Михайлович и Виалли, поймал приступ ипохондрии. Нормально волноваться за свое здоровье, но когда тревожность преобладает, это влияет на характер суждений. Нет аномального всплеска страшных болезней среди игроков прошлого.

Иногда врачи накачивали простыми препаратами, вроде креатина, который продается без рецепта. Пищевая добавка, которую употреблял практически каждый, кто посещал спортивный зал. Иногда препараты из списка запрещенных не такие жесткие как стероиды.

Но сильная фармакология точно влияет на здоровье. Отсюда столько операций на сердце у звезд боевиков, вроде Сталлоне и Шварценеггера. Но Слай и Арнольд, которые кололи себе всё подряд, ведь их никакой допинг-контроль никогда не проверял, живы до сих пор.

А болеют и умирают одноклассники Дино Баджо, не связанные с футболом. Да и Марадона, хотя был случай с эфедрином, подкосил себе здоровье наркотиками и алкоголем. Но отметим, что допинговые дела теперь свелись к нелепым, как у Бальде из «Спартака».

То берут таблетки жен, которые не влияют на физическую форму. То употребляют известные наркотики. Кайл Уокер в молодости надышался закисью азота через надувной шарик, едва не дисквалифицировали. Подозреваем, что на мелкие проступки закрывают глаза.

Есть препараты из «серой зоны». Был скандал в Англии, когда подозревали в сокрытии положительных проб. Но если условный шейх дает лаборанту 30 тысяч фунтов за подмену одной пробирки, как думаете, долго ли медик с копеечной зарплатой будет думать?

Фармакология в спорте давно, а профессиональный футбол сам по себе вреден для здоровья. При плохом самочувствии важно идти к врачам, мужчины часто игнорируют симптомы. Но накручивать себя не стоит, стресс тоже мешает остаться здоровым.

Жаль легендарных Михайловича и Виалли, но ушли из жизни из-за болезни, от которой умирают сотни миллионов людей. Скорее подозрительно, когда гибнут юные футболисты. Вот там надо искать допинг. Вряд ли люди стали честнее, контроль не помешает.