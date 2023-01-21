Аллегри дал первые комментарии после лишения «Ювентуса» 15 очков

Главный тренер «Ювентуса» провёл пресс-конференцию перед матчем с «Аталантой» в 19-м туре Серии А. Встреча пройдёт завтра.

Это первые комментарии наставника после наложенных на клуб санкций.

Что я могу сказать болельщикам? Завтра важный матч, особенный после того, что вчера произошло. Нам всем нужно ещё больше сплотиться, продолжать работать. Мы, персонал и игроки, просто должны думать об игре.

Ничего не поменяется в связи со штрафом, нам по-прежнему нужно набирать очки. Мы должны постараться победить завтра, потому что это позволит нам занять седьмое место. Также продолжаем выступать в Лиге Европы и Кубке Италии. Нужно сделать всё, что в наших силах.

Судебные мероприятия касаются клуба, будет подана апелляция. Учитывая положение в турнирной таблице, следует попытаться выиграть завтра, чтобы завершить первый круг с 25 очками.

Можем ли мы расслабиться? В «Ювентусе» никогда не играют легкомысленно. На следующей неделе вернутся Погба и Влахович, завтра у нас будет доступен Куадрадо. До вчерашнего решения у «Ювентуса» было 37 очков, были все шансы побороться за место в Лиге чемпионов, а может быть, и за чемпионство. Нужно выполнить свой долг, чтобы через два месяца, когда окончательный приговор будет вынесен, не сожалеть о том, что не сделали того, что должны были сделать. Но мы недавно проходили через подобное, когда сменился совет директоров. Выйдем с приверженностью и решимостью делать то, что должны, то есть побеждать на поле».

Я тренер «Ювентуса», буду оставаться им, если меня не уволят. В трудные времена нужно взять на себя ответственность, чтобы преуспеть.

В клубе у каждого из нас своя ответственность в зависимости от должности. Лично мне очень жаль Керубини, Аньелли, Недведа, Арривабене и Гаримберти. Помимо профессионального аспекта, есть еще и человеческий, который выходит за рамки этого.

После случившегося я сделал подсчёт, сколько нам нужно для попадания в Лигу чемпионов. Чтобы туда попасть, нужно что-то экстраординарное.