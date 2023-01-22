Хавбек «Вест Хэма» и сборной Англии хочет перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к уходу из клуба.
Футболист хочет перейти в «Арсенал». Ему нравится перспектива работать под руководством Микеля Артеты. На игрока также претендует «Челси».
«Молотобойцы» хотят выручить за хавбека сборной Англии более 100 млн фунтов, что сделает футболиста самым дорогим британским игроком.
Деклан Райс действительно хороший игрок и он лучший в АПЛ по многим показателям на своей позиции, молодой но опытный, основной игрок сборной Англии. Такой игрок в роли сменщика Парти сейчас, а в дальнейшем основной на этой позиции это отлично, но 100 млн £ это много. Столько может выкинуть Челси, Сити, МЮ или Ливерпуль, но не мы.... попадание в лигочемпионскую четверку по итогом сезона и низкое место Вест Хэма(но не вылет, не хочу чтоб они вылетали) плюс желание игрока возможно позволит сбить цену, летом все узнаем
Деклан Райс действительно хороший игрок и он лучший в АПЛ по многим показателям на своей позиции, молодой но опытный, основной игрок сборной Англии. Такой игрок в роли сменщика Парти сейчас, а в дальнейшем основной на этой позиции это отлично, но 100 млн £ это много. Столько может выкинуть Челси, Сити, МЮ или Ливерпуль, но не мы.... попадание в лигочемпионскую четверку по итогом сезона и низкое место Вест Хэма(но не вылет, не хочу чтоб они вылетали) плюс желание игрока возможно позволит сбить цену, летом все узнаем