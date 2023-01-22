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Хавбек «Вест Хэма» и сборной Англии хочет перейти в «Арсенал»

сегодня, 09:52

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к уходу из клуба.

Футболист хочет перейти в «Арсенал». Ему нравится перспектива работать под руководством Микеля Артеты. На игрока также претендует «Челси».

«Молотобойцы» хотят выручить за хавбека сборной Англии более 100 млн фунтов, что сделает футболиста самым дорогим британским игроком.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:27
Как только Арсенал стал показывать хорошие результаты и игра команды наладилась, сразу же перспективные игроки стали гореть желанием играть за нас... это конечно же хорошо, но хотелось бы чтоб игроки горели желанием играть за эмблему на груди в первую очередь!
Деклан Райс действительно хороший игрок и он лучший в АПЛ по многим показателям на своей позиции, молодой но опытный, основной игрок сборной Англии. Такой игрок в роли сменщика Парти сейчас, а в дальнейшем основной на этой позиции это отлично, но 100 млн £ это много. Столько может выкинуть Челси, Сити, МЮ или Ливерпуль, но не мы.... попадание в лигочемпионскую четверку по итогом сезона и низкое место Вест Хэма(но не вылет, не хочу чтоб они вылетали) плюс желание игрока возможно позволит сбить цену, летом все узнаем
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:43
Многие хотят играть в Арсенале, но не многие попадут к пушкарям.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:34
Это было бы прекрасно! Надеюсь получится!
adekvat
adekvat ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Подходит но сумма за него через чур завышена.
dikalot
dikalot
сегодня в 10:04
Он мог бы играть за Манчестер Сити в прошлом году, но они выбрали Грилиша.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 09:59
Хавбек «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс подходит команде Арсенал.
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