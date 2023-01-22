Хавбек «Вест Хэма» и сборной Англии хочет перейти в «Арсенал»

1674370334

сегодня, 09:52

Полузащитник «Вест Хэма» близок к уходу из клуба.

Футболист хочет перейти в «Арсенал». Ему нравится перспектива работать под руководством Микеля Артеты. На игрока также претендует «Челси».

«Молотобойцы» хотят выручить за хавбека сборной Англии более 100 млн фунтов, что сделает футболиста самым дорогим британским игроком.