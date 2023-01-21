Агент из Китая оценил вероятность перехода Дзюбы в местный чемпионат

Ван Чанчжу, футбольный агент из Китая, высказался о возможном переходе в местную лигу экс-нападающего «Зенита» .

Я не слышал, чтобы какой-либо клуб из Китая вел диалог с Дзюбой или хотя бы просто проявлял к нему интерес. Не думаю, что у нас кто-то вообще может приобрести футболиста с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские коллективы готовы предложить — 1,7 млн. чистыми. Если Дзюба согласится на меньшую зарплату, чем он требует изначально, тогда все возможно. Но если нет, то шансов нет.