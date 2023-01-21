Агент из Китая оценил вероятность перехода Дзюбы в местный чемпионат

Ван Чанчжу, футбольный агент из Китая, высказался о возможном переходе в местную лигу экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Я не слышал, чтобы какой-либо клуб из Китая вел диалог с Дзюбой или хотя бы просто проявлял к нему интерес. Не думаю, что у нас кто-то вообще может приобрести футболиста с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские коллективы готовы предложить — 1,7 млн. чистыми. Если Дзюба согласится на меньшую зарплату, чем он требует изначально, тогда все возможно. Но если нет, то шансов нет.
Пора забыть ему, что он миллионная доля тонны..., почувствуй себя граммом.
Прибей свои футбольные тапочки через диаметр 22 см. к стене!
Для вечерней прогулки можно у Слуцкого попросить златую цепь со знаком "народного автомобиля" Бундестима! Смахнет на креатив до футбольных юных времён.
Хотя.. Как альтернатива есть шелковый путь по Великой китайской стене (7 тыс. км.) пройдя который любой очистится от скверны и возродится в глазах соплеменников. Без футбола, без похода с Лёней в бутики...
Самое трудное победить себя.
Пора забыть ему, что он миллионная доля тонны..., почувствуй себя граммом.
Прибей свои футбольные тапочки через диаметр 22 см. к стене!
Для вечерней прогулки можно у Слуцкого попросить златую цепь со знаком "народного автомобиля" Бундестима! Смахнет на креатив до футбольных юных времён.
Хотя.. Как альтернатива есть шелковый путь по Великой китайской стене (7 тыс. км.) пройдя который любой очистится от скверны и возродится в глазах соплеменников. Без футбола, без похода с Лёней в бутики...
Самое трудное победить себя.