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Агент из Китая оценил вероятность перехода Дзюбы в местный чемпионат

вчера, 20:09

Ван Чанчжу, футбольный агент из Китая, высказался о возможном переходе в местную лигу экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Я не слышал, чтобы какой-либо клуб из Китая вел диалог с Дзюбой или хотя бы просто проявлял к нему интерес. Не думаю, что у нас кто-то вообще может приобрести футболиста с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские коллективы готовы предложить — 1,7 млн. чистыми. Если Дзюба согласится на меньшую зарплату, чем он требует изначально, тогда все возможно. Но если нет, то шансов нет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:59
Желание привлечь к себе внимание и выделиться в своей социальной группе.
112910415
112910415
вчера в 21:56
одна за одной закрываются дверцы возможностей ... (
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Он никогда уже не будет эксклюзивным!

Пора забыть ему, что он миллионная доля тонны..., почувствуй себя граммом.
Прибей свои футбольные тапочки через диаметр 22 см. к стене!
Для вечерней прогулки можно у Слуцкого попросить златую цепь со знаком "народного автомобиля" Бундестима! Смахнет на креатив до футбольных юных времён.
Хотя.. Как альтернатива есть шелковый путь по Великой китайской стене (7 тыс. км.) пройдя который любой очистится от скверны и возродится в глазах соплеменников. Без футбола, без похода с Лёней в бутики...
Самое трудное победить себя.
sir_Alex
sir_Alex ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 21:45
Рукаку.
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
Самое лучшее, для него, закончить карьеру, пока совсем в шута не превратился.
Boricku
Boricku
вчера в 21:16
Забивака !
Futurista
Futurista
вчера в 20:45, ред.
Ван Чанчжу: Всем про Дзюбу расскажу...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:41
Давно Артемке пора финансовые аппетиты уменьшить
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