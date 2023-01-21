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В Саудовской Аравии высказались о возможном прибытии Месси в местную лигу

вчера, 20:30

Генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибраим Алькассим высказался о возможном прибытии в местную лигу нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Функционер отрицает, что аргентинец вел переговоры с каким-либо из клубов Саудовской Аравии, но выразил надежду на то, что футболист продолжит свою карьеру в этой стране.

На данный момент мы ничего не знаем о возможном прибытии Месси, но не стану скрывать, что наша Федерация футбола хотела бы его видеть в местном чемпионате. Федерация заинтересована в развитии нашего футбола. Конечно, мы бы хотели увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной лиге, но сейчас у нас нет какой-либо информации на этот счет.

Известно, что аргентинец близок к продлению контракта с ПСЖ.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:23
В возрасте Роналду поедет тоже.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Забил на футбол и выиграл чемпионат мира? Стал лучшим игроком турнира?)) Роналду почему так не забил на футбол?
112910415
112910415
вчера в 21:54
не скоро ещё
Gelious
Gelious
вчера в 21:26
А смысл? Он уже в арабской лиге. Соперников нету. Играет на зарплате у Шейхов. Заслужил, кстати, спору нет. Ради их противостояния? Да они не будут уже выкладываться. Месси вообще после барсы на футбол забил. Роналду еще старше.
Gahi
Gahi ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:19
Это действительно будет Классика Саудовской Аравии.
Futurista
Futurista ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:13
Роналду ждёт Лионеля в песках...

dikalot
dikalot
вчера в 21:10
Не думаю что Месси будет играть там
Futurista
Futurista
вчера в 21:10
Пора подумать Лионелю о последнем мешке денег в его карьере)...
Gahi
Gahi
вчера в 21:09
Классика 🐫 🐪"Белое солнце пустыни" - "Восток - дело тонкое, Петруха". 🐫 🐫.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:08
После этого сезона посмотрим где Месси будет играть на самом деле.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:03
Возможно увидим Мессильяно в Саудовской Аравии.
МАШААЛЛАХ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:01
Три - четыре мудрика (1 муд. - сто лямов) и Месси бегает по аравийским пескам!)
Elliada
Elliada
вчера в 20:54
Лига Верблюдов для балластов.
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