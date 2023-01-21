В Саудовской Аравии высказались о возможном прибытии Месси в местную лигу

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вчера, 20:30

Генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии Ибраим Алькассим высказался о возможном прибытии в местную лигу нападающего ПСЖ .

Функционер отрицает, что аргентинец вел переговоры с каким-либо из клубов Саудовской Аравии, но выразил надежду на то, что футболист продолжит свою карьеру в этой стране.

На данный момент мы ничего не знаем о возможном прибытии Месси, но не стану скрывать, что наша Федерация футбола хотела бы его видеть в местном чемпионате. Федерация заинтересована в развитии нашего футбола. Конечно, мы бы хотели увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной лиге, но сейчас у нас нет какой-либо информации на этот счет.