«Реал» на выезде победил «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» 2:0.
Первый гол провел Карим Бензема на 24-й минуте. На 90-й Тони Кроос установил итоговый счет.
«Реал» после этой игры имеет 41 очко и занимает 2-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 пункта. «Атлетик» идет 8-м с 26 баллами.
Все-таки Карло крутейший тренер. После трех неудачных игр, в плане защиты, нашел нужные слова. 80% игры оборонялись и весьма успешно!
Отдельный респект умнице Начо. Я бы даже сказал ежегодный респект. Представляю, как ему непросто принимать его роль, но роль важнейшая! Не знаю другого такого игрока топ-клуба, кто бы столько лет столь качественно страховал основу от потерь. Спасибо!
В остальном, Себальосу надо давать время. Мастеровитый трудяга. В течение матча, неоднократно складывалось впечатление, доказывал своими действиями, что он и есть адекватная замена Кроосу. Потрясные диагонали, в порядке в отборе.
Труднейший выезд пройден. На выезде Вильярреал, Валенсия, Барселона, Вильярреал, Атлетик. Досадно, кубок упустили, но это не самый важный трофей. Барселоне он был важнее. Успехов!
Все-таки Карло крутейший тренер. После трех неудачных игр, в плане защиты, нашел нужные слова. 80% игры оборонялись и весьма успешно!
Отдельный респект умнице Начо. Я бы даже сказал ежегодный респект. Представляю, как ему непросто принимать его роль, но роль важнейшая! Не знаю другого такого игрока топ-клуба, кто бы столько лет столь качественно страховал основу от потерь. Спасибо!
В остальном, Себальосу надо давать время. Мастеровитый трудяга. В течение матча, неоднократно складывалось впечатление, доказывал своими действиями, что он и есть адекватная замена Кроосу. Потрясные диагонали, в порядке в отборе.
Труднейший выезд пройден. На выезде Вильярреал, Валенсия, Барселона, Вильярреал, Атлетик. Досадно, кубок упустили, но это не самый важный трофей. Барселоне он был важнее. Успехов!