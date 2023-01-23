«Реал» на выезде победил «Атлетик»

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сегодня, 00:53

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» 2:0.

Первый гол провел Карим Бензема на 24-й минуте. На 90-й Тони Кроос установил итоговый счет.

«Реал» после этой игры имеет 41 очко и занимает 2-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 пункта. «Атлетик» идет 8-м с 26 баллами.