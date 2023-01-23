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«Реал» на выезде победил «Атлетик»

сегодня, 00:53
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» 2:0.

Первый гол провел Карим Бензема на 24-й минуте. На 90-й Тони Кроос установил итоговый счет.

«Реал» после этой игры имеет 41 очко и занимает 2-е место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 пункта. «Атлетик» идет 8-м с 26 баллами.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Полагаю, в этом году чемпионат выиграет Барселона. В каком-то смысле было бы справедливо, если бы кубок выиграл Реал, ибо 9 лет уже не выигрывали, а Ла Лагу Барселона (совсем не против, если иначе :)).
Из матчи тоже смотрю, Хави - молодец.

А вот ЛЧ, как обычно, интрига :)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Кстати, я забыл написать про них. Очень хороший матч провели Начо и Себальос. Анчелотти просто обязан давать им больше времени. Всё таки Лука, Дани К. и Тони не молодеют. Я так и не смог понять, почему Анчелотти не выпустил на Эль Класико Начо, неужели он не видел форму Карвахаля и Менди на тренировке!? В такой ужасной форме они были. Надеюсь, что тот черный этап уже пройден. Успехов и больших побед Реалу!!! Минимум Ла Лигу и Кубок Испании мы обязаны забрать, как и КЧМ!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:16
Вроде комментатор сказал 19-й.)
протон
протон
сегодня в 01:08
Себальос и Начо просто красавцы. Ну и Кама конечно. Очень порадовали наши запасные. Основа тоже просыпается. Карим отлично разобрался в моменте с голом. Феде был шикарен, как это было до ЧМ. Милитао был хорош. Только левый фланг оставлял желать лучшего. Вся опасность была с фланга Менди, а Рюдигер чуть не привёз, хотя после этого, несколько раз спас. Модрич гений, Кроос маэстро
Образцово сегодня отыграли, Мадрид выходит из функциональной ямы, очень заметно, как команда прибавила в физике по сравнению с финалом Суперкубка Испании, где еле-еле волокли ноги.
Браво Карим продолжил свою голевую традицию с Бильбао, мяч получился шикарный, вот и заслуженный старт от Себальоса, отпахал на все сто, впрочем отпахали сегодня все, но хотелось бы отметить мега топовую игру Начо!всех с победой!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:08
18ый :) Месси не догнал пока
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:06
С победой!

Все-таки Карло крутейший тренер. После трех неудачных игр, в плане защиты, нашел нужные слова. 80% игры оборонялись и весьма успешно!

Отдельный респект умнице Начо. Я бы даже сказал ежегодный респект. Представляю, как ему непросто принимать его роль, но роль важнейшая! Не знаю другого такого игрока топ-клуба, кто бы столько лет столь качественно страховал основу от потерь. Спасибо!

В остальном, Себальосу надо давать время. Мастеровитый трудяга. В течение матча, неоднократно складывалось впечатление, доказывал своими действиями, что он и есть адекватная замена Кроосу. Потрясные диагонали, в порядке в отборе.

Труднейший выезд пройден. На выезде Вильярреал, Валенсия, Барселона, Вильярреал, Атлетик. Досадно, кубок упустили, но это не самый важный трофей. Барселоне он был важнее. Успехов!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:03
Реал возвращает свою лучшую форму,победить Бильбао в гостях это не просто
Посмотрим как долго Барселона продержится на первом месте
Анчелотти мастер ,две замены ,Родриго пас,Кроос гол!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:02, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Атлетик Бильбао начал очень напористо и немного прижал Реал к своим воротам. Но Реал Мадрид, к счастью для нас, справился с этим давлением. Потом и сам пошёл вперёд. После непонятной скидки от Асенсио, Карим Бензема пробил моментально с разворота и попал в дальний угол. Хорошо, что сегодня защита не подвела, как в матче против Барселоны. В том матче конечно и центр сыграл ужасно. Важно было дать немного отдыха Модричу и Кроосу, которые вышли только походу второго тайма. И Кроос вообще забил пятым касанием, если верить комментатору Сетанте. Мяч катился ему немного за спину, но всё равно он сумел реализовать этот момент, круто закрутив мяч в нижний угол ворот Унаи Симона. Карим Бензема забил в ворота Атлетик Бильбао 19-й гол. А сегодня стал игроком матча, забив победный гол. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
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