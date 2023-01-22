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«Барселона» победила «Хетафе»

вчера, 22:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол провел полузащитник Педри на 35-й минуте.

«Барса» набрала 44 очка и продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» идет 17-м с 17 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Хетафе это ужас конечно…
Барса радует, нет хаоса на поле когда не могут забить или пропускают. Игры с МЮ будут бомба.
Марк и Дембеле выделялись больше всех, остальные слабо отыграли, но главное заветных 3 очка.
Фати вообще не включился в игру... Очень много брака. Вот для таких 4 этажных автобусов и нужен был Лева. Ну и подмена бы ему не помешала. Как Люк де Йонг. Раньше иронизировали , но уже почти год иронии превратилась в правду.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:08
Так, тихой сапой и чемпионами станут..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:01
Очень скромненько.
alexgurzan
alexgurzan ответ 68jh6mrfwpb2 (раскрыть)
вчера в 22:47
Электронную почту уже проверяли?
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 22:44
Барса станет чемпионом в этом сезоне.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 22:40
Барселона очень мало пропускает, даже не помню в последний раз на Камп Ноу когда им забили. Молодцы.
DXTK
DXTK
вчера в 22:39
Ну главное победили, 1-0, три очка есть движемся по тихоньку дальше...... вот Барселона меня и радует в последнее время, может хоть они и Хави добудут трофей......в АПЛ от Тотена, ВХ тем более от Саутгемптона я этого явно не дождусь. там бы сохранить кому то прописку в элите будет плюсом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:38, ред.
Игра - сон. Хозяева мяч держат, а гости по нему не попадают.
Дембеле от красной карточки отскочил. Благо для него ВАР либо спал, либо херес лакал..., впрочем, как обычно в Испании.
Фати... Тут у парня всё грустно, как у Робертино Лоретти - чем старше, тем посредственней вокал. Будем надеяться на обратное, конечно, но пока...

А так..., если в общем..., были бы помастеровитее напады Хетафе, не видать бы Барселоне 3 очка. Хави сегодня может быть доволен только результатом и тем, что против него играли ребята из пригорода Мадрида.
68jh6mrfwpb2
68jh6mrfwpb2
вчера в 22:36
Жду приз за 3 место!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Vane4ek (раскрыть)
вчера в 22:36
Шляпы, которые не могут выиграть чемп?)
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 22:32
После матча Арсенал-МЮ полная шляпа... С огромным трудом посмотрел второй тайм!)
Гость
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