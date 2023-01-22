«Барселона» победила «Хетафе»

Роскошный триллер со множеством голов. Зинченко и Нкетиа сломали приличный МЮ Сравните ваши ожидания перед игрой с реальностью.

«Шальке» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги