В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол провел полузащитник Педри на 35-й минуте.
«Барса» набрала 44 очка и продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» идет 17-м с 17 баллами.
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол провел полузащитник Педри на 35-й минуте.
«Барса» набрала 44 очка и продолжает лидировать в таблице Примеры. «Хетафе» идет 17-м с 17 баллами.
Дембеле от красной карточки отскочил. Благо для него ВАР либо спал, либо херес лакал..., впрочем, как обычно в Испании.
Фати... Тут у парня всё грустно, как у Робертино Лоретти - чем старше, тем посредственней вокал. Будем надеяться на обратное, конечно, но пока...
А так..., если в общем..., были бы помастеровитее напады Хетафе, не видать бы Барселоне 3 очка. Хави сегодня может быть доволен только результатом и тем, что против него играли ребята из пригорода Мадрида.
Дембеле от красной карточки отскочил. Благо для него ВАР либо спал, либо херес лакал..., впрочем, как обычно в Испании.
Фати... Тут у парня всё грустно, как у Робертино Лоретти - чем старше, тем посредственней вокал. Будем надеяться на обратное, конечно, но пока...
А так..., если в общем..., были бы помастеровитее напады Хетафе, не видать бы Барселоне 3 очка. Хави сегодня может быть доволен только результатом и тем, что против него играли ребята из пригорода Мадрида.