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Роналду не сумел отличиться в первом матче за «Аль-Наср»

сегодня, 22:25
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-ИттифакМатч завершен

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сумел отличиться в своем первом матче за саудовский клуб.

Команда португальца одержала победу 1:0 над «Аль-Иттифаком» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии, единственный гол провел в первом тайме бразилец Талиска с передачи Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Роналду провел на поле все 90 минут.

Напомним, что две предыдущие игры «Аль-Насра» Роналду пропустил из-за дисквалификации. В четверг КриРо принял участие в матче сборной Эр-Рияда против ПСЖ и сумел сделать в том поединке дубль.

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Все комментарии
Olegon111
Olegon111
сегодня в 23:41
Как без гола , что пенальти не дали , какой ужас
ABir
ABir
сегодня в 23:34
Голы у Рона точно будут, не зря его брали
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 23:16
Ну это же ни какая-нибудь лига фермеров.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 23:05
Надо на лавку его сажать... Там он полезней... Тен Хаг знает .. А-ха-ха-ха...
Loko57
Loko57
сегодня в 22:54
Ещё пара игр без гола и владельцы задумаются об обоснованности его зарплаты.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 22:43
пенальду обошёлся в этом матче без пенальти)))))))
Minamino
Minamino
сегодня в 22:41
Этот чемпионат не легкий, если вы так думаете, то ошибаетесь.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 22:32
Просто партнёры не на его уровне.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 22:30
Слабый нападающий в слабом чемпионате. Какой-то иной результат разве можно было ожидать?
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:27
Не чего страшного. Главное что выиграли и вышли на первое место а свои голы Рон еще забьет. Ему надо набрать форму. Удачи!
Гость
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