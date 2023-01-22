Роналду не сумел отличиться в первом матче за «Аль-Наср»

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сегодня, 22:25

Звездный новичок «Аль-Насра» не сумел отличиться в своем первом матче за саудовский клуб.

Команда португальца одержала победу 1:0 над «Аль-Иттифаком» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии, единственный гол провел в первом тайме бразилец Талиска с передачи Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Роналду провел на поле все 90 минут.