Роналду не сумел отличиться в первом матче за «Аль-Наср»

Звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сумел отличиться в своем первом матче за саудовский клуб.
Команда португальца одержала победу 1:0 над «Аль-Иттифаком» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии, единственный гол провел в первом тайме бразилец Талиска с передачи Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Роналду провел на поле все 90 минут.
Напомним, что две предыдущие игры «Аль-Насра» Роналду пропустил из-за дисквалификации. В четверг КриРо принял участие в матче сборной Эр-Рияда против ПСЖ и сумел сделать в том поединке дубль.