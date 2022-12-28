Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

УЕФА считает, что позиция ФИФА не изменится после перехода России в АФК

вчера, 22:35

Президент УЕФА Александер Чеферин готов одобрить переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), она имеет право принять РФС в свой состав. Но на участие России в турнирах под эгидой ФИФА при этом запрет снят не будет, поэтому для РФС ситуация почти не изменится. УЕФА готова переложить всю ответственность за итоговое решение по поводу перехода в АФК на российскую сторону.

В УЕФА намекают на то, что при нынешнем руководстве данной организации РФС в ближайшие годы вряд ли сможет вернуться.

Напомним, что весной 2023 года Чеферин собирается переизбираться на новый срок, на данный момент он является единственным кандидатом. Словенец в случае продолжения своей деятельности на данном посту продолжит находиться в этой должности до 2027 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В УЕФА выступили против перехода РФС в АФК
23 декабря
Президент ПСЖ высказался о возможном проведении финала ЛЧ не в Европе
07 декабря
ОфициальноУЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса»
01 декабря
Турция может принять чемпионат Европы в 2028-м или 2032 году
16 ноября
Определились 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
27 октября
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
14 октября
Сортировать
Все комментарии
lukarelli
lukarelli
сегодня в 13:32
и что нафик эта фифа надо,главное клубы играть будут,сборные вообще не смотрю
Zimka
Zimka ответ GrafDrakula (раскрыть)
сегодня в 13:26
Тогда и делать ничего ненужно - нет международных турниров, ненужно и деньги вливать.
GrafDrakula
GrafDrakula ответ Zimka (раскрыть)
сегодня в 12:17
Так это не нужно вашему правительству, и тем более рфс, ч про аналоги кхл/нхл и тд и тп. Деньги сейчас нужны только на военку, какие футболы тут
альсато
альсато ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 12:04
переход в АФК даст нашим клубам и Сборной возможность участвовать в турнирах ..это понятно?
Zimka
Zimka ответ GrafDrakula (раскрыть)
сегодня в 10:50
Есть много нейтральных и дружественных стран которые не против играть, другой вопрос что у нас нет никаких рычагов влияния в футболе, мы даже ниже середняка, а вот условное фигурное катание или синхронное плавание без РФ мало кому будет нужно.
Пусть они зарабатывают, мне в целом плевать, альтернатив этим организациям нет и с учетом того как быстро задушили суперлигу не предвидится, но если бы правила применялись ко всем странам я бы слово не сказал, а так сегодня запретили играть из-за конфликта, завтра запретят из-за гендерной политики, послезавтра ещё найдётся причина, в таких условиях планировать какое то спортивное развитие невозможно (ну либо соглашаться со всеми их правилами в широком "политическом" смысле) и тут либо делать футбольный аналог КХЛ/НХЛ/МЛС и т.д которые самодостаточны, а на сборную забить вообще, либо идти в Азию с непонятными перспективами и такой же возможностью исключения.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:07
Зачем тогда переходить если толку от этого ни какого ?
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 08:56, ред.
То, что ФИФА не поменяет своих решений, это ясно и ежу. И это не имеет никакого значения, переход нужен не для этих решений.
К примеру, в АФК русские клубы будут участвовать в Лиге Чемпионов. Не УЕФА, а АФК - представьте себе, есть такая))
В групповом этапе принимают участие 32 клуба, разбитые на 8 групп (по 4 группы для Западной и Восточной Азии) по 4 команды; по 2 лучшие проходят в плей-офф. Ещё одно нововведение — квалификационный раунд, в котором могут принять участие до 8 клубов (в сезоне 2009 — 5 клубов), 2 победителя проходят в групповой этап.

Для определения представительства стран в Лиге чемпионов был составлен новый рейтинг национальных лиг, состоящий из ряда критериев, не связанных со спортивными результатами, таких, например, как: уровень организации проведения чемпионатов национальной лигой, посещаемость матчей, уровень организации проведения матчей, уровень освещаемости внутренних соревнований СМИ, уровень развития стадионов и др.

Также существует Кубок АФК. Не буду перегружать пост данными, и так много букаФФ ))

Вопрос не стоит, будем ли мы участвовать в ЧМ в случае перехода, вопрос в том, будут ли наши клубы и сборные играть с зарубежными командами и клубами, получать трофеи и премиальные.
И будем ли мы, как терпилы, платить УЕФА за то, что они нам вводят санкции.
zamsb
zamsb
сегодня в 06:51
Если на эту проблему посмотреть спокойно, то чем футболисты отличаются от спортсменов других видов спорта, тех же самых хоккеистов или баскетболистов? Ничем, но они проявляют спокойствие и не устраивают демарши с переводом в какие либо другие лиги или конфедерации. Значит РФС больше беспокоит финансовая составляющая, а не спортивная. Господа чиновники из РФС давно было пора обратить внимание на развитие внутрироссийского футбола, детско юношеского спорта. Время Вам предоставило шанс изменить свою работу и взглянуть на развитие Российского футбола. Дерзайте. Сократите свой чиновничий аппарат. Оставьте только тех людей, кто действительно хочет помочь развитию футбола в нашей стране. Не нужна нам никакая Азия, тем более в последние годы на игру наших клубов и сборной в международных турнирах "без слез" не взглянешь.
sir_Alex
sir_Alex ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 06:24
Через это время уже и планеты Земля может не быть.
FenixSL
FenixSL ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 05:26
премиальные как раз будут хорошие
вот не надо)))
по деньгам все будет здорово
вот только игры не будет
у нас и так со времен Аршавина нет футболистов топовых
а тут просто в деградацию все пойдет еще сильнее
FenixSL
FenixSL ответ Zimka (раскрыть)
сегодня в 05:23
звучит ущербно "Азиатская ЛЧ и Кубок Азии это хоть что-то"
для великой страны это непозволительно
если уж не играть со всеми, то и не стоит прибиваться хоть к кому то

ну вступите вы туда
потом вся эта ЗАТЕЯ завершится и че мы бросим азию? вымысел какой то
хотя, всем крутят бабки
а азия это бабки, при чем которые будут расти только
вот только футбола там все равно нет и это не рост, а стояние на месте - играть в песочнице с теми, кто твоего же уровня, не выше
FenixSL
FenixSL ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 05:18
нет, не понятно
им просто нужен повод чтобы откупорить пенное, не более
Boricku
Boricku
сегодня в 03:21
Всё равно играть не додут официально, разве что товарнячки, что бы деньги из козны отщипнуть.
47qbh4cqvbss
47qbh4cqvbss ответ GrafDrakula (раскрыть)
сегодня в 02:57
Изгоев в ФИФА нет. Там даже Иран, Афганистан и КНДР состоят. Зато есть чемпионат не признанных территорий. Там играют Абхазия, Преднистровье и подобные. Можно вот туда заявиться
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:09
ФИФА это коррумпированная организация, этим грех не воспользоваться.
GrafDrakula
GrafDrakula ответ Zimka (раскрыть)
сегодня в 01:01
Так может это, создадите свой междусобойчик среди изгоев и проведете свой чм? Нафига вам эти фифы уефы, там же ток 8 состоят. А вообще тут правила простые, это самая обычная капиталистическая организация со своими правилами, которая она может и будет менять как ей угодно, пока это приносит бабло и выгодно этой орге, но не мне же взрослому дяде это рассказывать, правда?)
Tex
Tex
сегодня в 00:52
Совсем недавно тут писали, что уефа на колени упадет и будет просить остаться, а оно вот как выходит. С другой стороны, если свой особый путь, то пусть он будет особым во всем, почему бы и нет?
Zimka
Zimka
сегодня в 00:19, ред.
Азиатская ЛЧ и Кубок Азии это хоть что-то, но ЧМ будет закрыт всё равно, не вижу смысла вообще состоять в спортивных организациях которые могут отстранять страны по политическим причинам без санкций СБ ООН, это касается всех видов спорта.
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:57
А чего ждать?)...и главное сколько...5 лет?...10?..20?...через это время возможно уже не будет ни фифа ни уефа...
Gahi
Gahi
вчера в 23:56
В таком случае, какой смысл менять УЕФА на АФК.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:54
В этом вся фишка и я об этом неоднократно писал! Смысл переходить в АФК и вновь не участвовать в ЧМ? ФИФА нас туда не допустит! То есть, переходите сколько угодно, но на ЧМ вас не будет. Неужели это было непонятно нашим идиотам, кричащим за переход в Азию?
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:54
Так нельзя...это слишком жёстко...

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:50, ред.
… на УЕФА и с ФИФА вопрос в ноль секунд решен будет...)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:47
И самое ПОПУлярное...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:46
Три года расстрела!!!
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
вчера в 23:44
Дымоход это у них самое слабое место)...
nubom
nubom ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:43
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 23:41
ФИФА дрбро на участие в турнирах нк даст однозначно
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 23:36
Спорт вне политики - да-да, рассказывайте эти сказки и дальше
Futurista
Futurista ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 