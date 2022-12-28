УЕФА считает, что позиция ФИФА не изменится после перехода России в АФК

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вчера, 22:35

Президент УЕФА Александер Чеферин готов одобрить переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), она имеет право принять РФС в свой состав. Но на участие России в турнирах под эгидой ФИФА при этом запрет снят не будет, поэтому для РФС ситуация почти не изменится. УЕФА готова переложить всю ответственность за итоговое решение по поводу перехода в АФК на российскую сторону.

В УЕФА намекают на то, что при нынешнем руководстве данной организации РФС в ближайшие годы вряд ли сможет вернуться.

Напомним, что весной 2023 года Чеферин собирается переизбираться на новый срок, на данный момент он является единственным кандидатом. Словенец в случае продолжения своей деятельности на данном посту продолжит находиться в этой должности до 2027 года.