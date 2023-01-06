Чеферин — единственный кандидат на ближайших выборах главы УЕФА

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вчера, 15:50

Действующий президент УЕФА , занимающий данный пост с 2016 года, является единственным кандидатом на ближайших выборах главы организации.

Установленный срок окончания регистрации кандидатов на пост президента УЕФА и вице-президента ФИФА (от Европы) — 5 января 2023 года. Выборы пройдут в рамках 47-го конгресса УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне (Португалия). Заявки подали следующие лица:

Кандидат на должность президента УЕФА (четырёхлетний срок):

1. Александер Чеферин (Словения).