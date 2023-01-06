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Чеферин — единственный кандидат на ближайших выборах главы УЕФА

вчера, 15:50

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин, занимающий данный пост с 2016 года, является единственным кандидатом на ближайших выборах главы организации.

Установленный срок окончания регистрации кандидатов на пост президента УЕФА и вице-президента ФИФА (от Европы) — 5 января 2023 года. Выборы пройдут в рамках 47-го конгресса УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне (Португалия). Заявки подали следующие лица:

Кандидат на должность президента УЕФА (четырёхлетний срок):
1. Александер Чеферин (Словения).

Кандидаты на пост вице-президента ФИФА (четырёхлетний срок):
1. Шандор Чаньи (Венгрия) — действующий вице-президент ФИФА;
2. Ари Лахти (Финляндия).

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:51
Пока этот ублюдок-русофоб там у руля мы можем забыть о еврокубках
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:13
КАк водится ныне-поляна выкошена.И криков об отсутствии демократических выборов в общественной организации не слышно.
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:11
Клятый диктатор! Видно всех негров и 47ов из УЕФА разогнал - боится конкурентов.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:03
Другие кандидаты в лесополосе?)
galem72
galem72
вчера в 17:44
Интересно, а кто же выиграет? Будет бешеная гонка. Дальше только öбнуление!
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:21
А не пора ли сделать честные выборы ?
Elliada
Elliada ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:10
Это называется демократия. Сделай выбор из одного участника
Брулин
Брулин
вчера в 17:05
Все российские ноу-хау решили украсть - от формата кубка и медиалиг до выборов. Европейцы столько боролись с советскими компартиями, что в итоге стали ими же.
dok66
dok66
вчера в 17:00
Все по плану в УЕФА , Чеферин всех устраивает , деньги зарабатывает , со всеми делится .
Elliada
Elliada
вчера в 17:00
Прям как у нас выборы президента.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:57
Всем спасибо, всем до свидания, в УЕФА только я "уникальный", всем пока!!!

Варвар7
Варвар7
вчера в 16:28
Как бы ему с такой "автократией", не пришлось бы в последствии привыкать к напитку созвучной с его фамилией.
Брулин
Брулин
вчера в 16:26
у Чеферина крыша солидная, у конкурентов шансов всё равно не было бы
mphuZ
mphuZ
вчера в 16:19
демократические выборы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:18
Ставлю квартиру на то, кого выберут...
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