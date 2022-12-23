В УЕФА выступили против перехода РФС в АФК

Руководство УЕФА выступает против выхода РФС из состава организации и перехода в азиатскую конфедерацию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА , несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.