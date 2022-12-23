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В УЕФА выступили против перехода РФС в АФК

сегодня, 10:16

Руководство УЕФА выступает против выхода РФС из состава организации и перехода в азиатскую конфедерацию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.

Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации.

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Все комментарии
arsenVS
arsenVS ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 11:58
А у них теперь везде зеленый свет , они же против "агрессивного агрессора".
Zak11
Zak11
сегодня в 11:44
Странно тогда, почему Украина выступает в евротурнирах. На их территории максимально напряжённая обстановка, но теперь они базируются исключительно в Польше. По правилам - их тоже исключить должны
Thom52
Thom52 ответ Дмитрий Николаевич (раскрыть)
сегодня в 11:24
Формально Гвиана - территория Франции, так что всё верно.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ w1345ds (раскрыть)
сегодня в 11:14
Как раз человек правильно сказал ,а у вас совсем проблемы с географией.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 11:14
Обсудить можно было после официальной позиции а не источника. Мало ли что они там хотят?? В любом случае надо действовать. Та или иная дорога таки приведет к желаемому результату.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:13
Ни сам не ам,и другому черпак не дам.России нужно забить на всё и на всех,кто ей,хоть как то мешает,на всех уровнях.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 11:07
Во как! Ну тогда возвращайте.
w1345ds
w1345ds ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:56
По такой логике и Франция может играть в турнирах в Южной Америке)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:52
Это не более чем имитация самостоятельности УЕФА. Реально они в полном подчинении ЕС и НАТО. Пока оттуда не будет команды, все будет по прежнему
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:40
В подтверждение своих слов дайте тогда сыграть сб России против Аргентины, чтобы весь мир лишний раз убедился в липовости чемпиона
je9kvjd42t33
je9kvjd42t33
сегодня в 10:35
Для европейских команд это будет праздник
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:34
Ну давайте ещё подождём!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:32
Территориально большая часть России находится в Азии и вполне может участвовать в азиатской футбольной ассоциации.
cska1948
cska1948 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:28
Сидеть сразу на двух стульях не очень удобно.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:23
Было неплохо если б стало возможно прогнуть УЕФА и ФИФА, но так как ФИФА не менее коррумпированная и политизированная организация так что ничего не получится
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:19
Если заявить право на Аляску, можно в КОНКААФ поиграть
Elliada
Elliada
сегодня в 10:19
Я пока не понял. РФС действительно хочет в Азию? Или это уловка, некий шантаж, чтобы вынудить УЕФА вернуть Россию на турниры?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 10:19
Часть России находится в Европе, часть - в Азии, так что по идее она может состоять в обеих организациях.
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