25 января пройдёт заседание исполкома УЕФА. России в повестке дня нет

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вчера, 21:18

25 января в Ньоне пройдёт заседание исполнительного комитета УЕФА .

Основными вопросами на повестке дня будут: утверждение формата соревнований мужских сборных после Евро-2024, назначение страны-хозяйки финального турнира ЧЕ -2025 среди юношей до 21 года, хозяев финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу-2022/23, определение регламента чемпионата Европы среди юношей до 21 года 2023 и 2025 года, регламента чемпионата Европы среди женщин 2023 и 2025 года (включая Лигу Наций УЕФА и европейскую квалификацию).

Российского вопроса в повестке нет.