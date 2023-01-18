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25 января пройдёт заседание исполкома УЕФА. России в повестке дня нет

вчера, 21:18

25 января в Ньоне пройдёт заседание исполнительного комитета УЕФА.

Основными вопросами на повестке дня будут: утверждение формата соревнований мужских сборных после Евро-2024, назначение страны-хозяйки финального турнира ЧЕ-2025 среди юношей до 21 года, хозяев финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу-2022/23, определение регламента чемпионата Европы среди юношей до 21 года 2023 и 2025 года, регламента чемпионата Европы среди женщин 2023 и 2025 года (включая Лигу Наций УЕФА и европейскую квалификацию).

Российского вопроса в повестке нет.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:15
Взносы платят регулярно,и ладно! Уже и государство вышло из всех европейских организаций(в т.ч.и ООНовских),а продажные "общественные организации" упорствуют.
drug01
drug01
вчера в 21:59
Это плохо, но надо держаться!
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
А пока и ждать ничего не следует.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:39
Да и нечего ждать от них !((
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