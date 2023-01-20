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Дюков примет участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА

сегодня, 20:35

Президент РФС Александр Дюков посетит ближайшее заседание исполкома УЕФА. В службе коммуникаций РФС сообщили:

Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 23:06
Дюков . Хоть убей не помню такого футболиста, А вот Мутко был директор ПТУ. И вот эти люди главные в футболе . А вот ещё был политик , сначаланазывал себя " сын юриста " , а потом плавно стал юристом и почти главным юристом. У нас всё можно, а когда всё можно - ничего не получается.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:24
Он что,не в санкционных списках ??? Всегда подозревал,что это-подсадная утка,не наш человек.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:19
Это будет поход в разведку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:55, ред.
Целесообразность спрашивает, - благоразумно ли это ?
Трусость спрашивает, - безопасно ли это ?
Тщеславие спрашивает, - популярно ли это ?
Но совесть спрашивает, - правильно ли это ?
И приходит время, когда нужно занять позицию,
Которая является ни безопасной , ни благоразумной , ни популярной,
Но её нужно занять, потому что она правильная !
( Мартин Лютер Кинг )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:44
Странно как-то и убого это звучит. Обыкновенное позорище !(((
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:24
Поедет получать очередной пинок под зад для нашего футбола от Европы ? ))) Мазохизм какой-то ! Давно документы в Азию подали бы . А так нам вновь светят Киргизия ,Узбекистан ,Таджикистан и Белоруссия .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:17
Руссо туристо, облико морале...
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