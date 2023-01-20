Дюков примет участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА

Президент РФС Александр Дюков посетит ближайшее заседание исполкома УЕФА. В службе коммуникаций РФС сообщили:
Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате.
Президент РФС Александр Дюков посетит ближайшее заседание исполкома УЕФА. В службе коммуникаций РФС сообщили:
Участие президента РФС Александра Дюкова в заседании исполкома УЕФА планируется в очном формате.
Трусость спрашивает, - безопасно ли это ?
Тщеславие спрашивает, - популярно ли это ?
Но совесть спрашивает, - правильно ли это ?
И приходит время, когда нужно занять позицию,
Которая является ни безопасной , ни благоразумной , ни популярной,
Но её нужно занять, потому что она правильная !
( Мартин Лютер Кинг )
Трусость спрашивает, - безопасно ли это ?
Тщеславие спрашивает, - популярно ли это ?
Но совесть спрашивает, - правильно ли это ?
И приходит время, когда нужно занять позицию,
Которая является ни безопасной , ни благоразумной , ни популярной,
Но её нужно занять, потому что она правильная !
( Мартин Лютер Кинг )