Фанатское объединение «Спартака» продолжит бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатское объединение «Спартака» Фратрия сделало заявление касательно Fan ID.

Прошёл ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

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Мы остаёмся едины в своей позиции и отказываться от неё, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и всё вытекающее из этого для нас чуждо!

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Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации!

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Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

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Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

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Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда ещё не добрались цифровые ограничения посещаемости.

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Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

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На протяжении всего года количество разговоров о никчёмности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причём не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

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Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.

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Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!