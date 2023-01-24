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Фанатское объединение «Спартака» продолжит бойкотировать матчи из-за Fan ID

вчера, 22:33

Фанатское объединение «Спартака» Фратрия сделало заявление касательно Fan ID.

Прошёл ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

Мы остаёмся едины в своей позиции и отказываться от неё, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и всё вытекающее из этого для нас чуждо!

Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации!

Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда ещё не добрались цифровые ограничения посещаемости.

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

На протяжении всего года количество разговоров о никчёмности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причём не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.

Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!

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Источник: fratria.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:23
ЛЮбите вы, прежде всего, себя, а не футбол. Уверен в этом. Иначе плюнули бы вы на фальшивое " мы фанаты ! ", оформились, как люди, как, в конце концов, цивилизованные "человеки", и со спокойной душой, но горячим сердцем пришли на стадион, где вас ждут. Это заявление - всего лишь красивые слова в красивой обёртке и не более того. Не лЮбите вы не хрена футбол, вот и весь сказ. Нравится бузить - бузите, республика ШКИД.
ABir
ABir
вчера в 23:23
Принявшие этот закон также далеки от футбола, как и от проблем и жизни своего народа. Примите тогда аналогичные законы для хоккея, фигурного катания и других видов спорта или объясните народу в чем разница.
протон
протон
вчера в 22:37
Красавцы!! С этим режимом так и надо!
Я думаю не только фаны Спартака, но и многие болелы других команд вскоре покинут стадионы нашей страны. И так то как играют наши команды смотреть невозможно, да ещё к тому придётся заморачиваться с оформлением этого паспорта как мне кажется лишит и без того малое посещение стадионов.
С учётом того что мы в пролете евро игр. упал интерес к футболу. ну какой черт сдался тут фан ид?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36
Эти самым фанаты выражают своё мнение.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 22:35
Футбол для болельщиков. Они и ходят сейчас на стадион
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