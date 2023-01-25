Тестирование карты болельщика собираются завершить к 10 февраля

1674657377

вчера, 17:36

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в среду сообщил о том, что тестирование карты болельщика на всех стадионах клубов РПЛ должно завершиться к 10 февраля.

С июля 2022 года карта болельщика была нужна для посещения матчей Премьер-Лиги на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи высшего дивизиона чемпионата страны.