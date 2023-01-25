Тестирование карты болельщика собираются завершить к 10 февраля

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в среду сообщил о том, что тестирование карты болельщика на всех стадионах клубов РПЛ должно завершиться к 10 февраля.
С июля 2022 года карта болельщика была нужна для посещения матчей Премьер-Лиги на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи высшего дивизиона чемпионата страны.
Тестирование карты болельщика на стадионах РПЛ идёт. Первые тесты показывают, что готовность есть, система работает. Мы его завершим где-то к 10 февраля по всем стадионам. Но первые тесты показывают, что система работает, наша задача — к началу второго круга обеспечить полную работоспособность всех стадионов.