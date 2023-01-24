Фернанду Сантуш — главный тренер сборной Польши

Экс-тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша прокомментировал новость:
Сантуш выиграл Евро и Лигу Наций, работал с легендарными игроками, звездами мирового футбола, это очень важно.
Я верю, что новый тренер во многом поможет команде и всему польскому футболу. Сейчас главная цель – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года, именно об этом мы думаем в первую очередь.
еще бы молдавию возглавил
еще бы молдавию возглавил