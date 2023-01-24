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Фернанду Сантуш — главный тренер сборной Польши

вчера, 16:15

Экс-тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша прокомментировал новость:

Сантуш выиграл Евро и Лигу Наций, работал с легендарными игроками, звездами мирового футбола, это очень важно.

Я верю, что новый тренер во многом поможет команде и всему польскому футболу. Сейчас главная цель – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года, именно об этом мы думаем в первую очередь.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 18:54
Побоялись поляки назначить Черчесова . Нуи ладно , все равно не пройдут в финал ЧЕ .
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:16
Надеюсь что Польша больше не будет играть в финалах на больших футбольных форумах !)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:14
Вот это повезло Польше! Сильного тренера урвали, а портки с физруком Мартинесом еще локти кусать будут и вспоминать Сантуша.
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:46
из ума выжил старик
еще бы молдавию возглавил
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:06
Нормальный тренер .. Удачи полякам...
протон
протон
вчера в 17:02
Круговорот тренеров в природе)) А Левандовски одобрил кандидатуру?))
Minamino
Minamino
вчера в 16:55
Роберт Левандовский пропал... Теперь будет сидеть на скамейке запасных, и сборная Польшы не сможет забить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
А я желаю, чтобы Сантуш окунул пшеков в болото.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:44
Этот португалец будет явно посильнее предыдущего польского физрука в сборной.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:28
Хороший тренер,будет полезен польской сборной.
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