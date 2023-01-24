Ностальгия – не лучший советчик. Нидерланды снова с Куманом

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вчера, 12:24

Есть сомнения, что он сможет завершить начатое и брошенное на полпути.

Дважды в одну реку

Итак, Рональд Куман официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Нидерландов. На то, чтобы осознать этот факт, было дано много времени. Официально о том, что Куман станет сменщиком Луи ван Гала, было сообщено еще в апреле прошлого года. А контракт вступил в силу с 1 января этого года. Но презентация прошла только сейчас, поэтому и встрепенулись все по этому поводу.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) нередко проявляет консервативный подход и даже зацикленность на определенной позиции. Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Луи ван Гал сменяли друг друга и перемежались другими тренерами разной степени успешности и продолжительности пребывания. Теперь в эту ротацию по мере старения названных выше персонажей, кажется, попал Рональд Куман. Со сборной Нидерландов Куман уже работал в 2018 и 2019 году, и с его именем связано возрождение «оранжевых» после довольно затяжного для такой команды кризиса.

Воспоминания о хорошем

Надо заметить, что болельщики в Нидерландах в целом тепло относятся к Куману, несмотря на неоднозначный поступок в 2020 году, когда он воспользовался специальным пунктом в своем контракте и покинул сборную ради карьеры в «Барселоне», которую считал работой своей мечты. Он оставил Нидерланды на Франка де Бура, с которым «оранжевые» благополучно провалились на Евро-2020. Хотя в 2019 году при Кумане смогли выйти в финал Лиги Наций, где уступили только Португалии, но в целом после нескольких лет забвения выступили достойно.

С Куманом в Нидерландах связывают обновление поколений, состава и выращивание новой плеяды звезд. Он сделал капитаном ван Дейка, сделал ставку на таких игроков, как Вейналдум, Депай и Френки де Йонг. И вот несколько лет спустя он возвращается. Вероятно, болельщицкой ностальгии поддалось и руководство KNVB, которое предпочло поиску нового прочтения игры сборной ставку на кого-то знакомого. Стоит ли говорить, что такой подход зачастую не работает и только разрушает все хорошее, что было между тренером и командой в прошлом.

Схема не по душе

Как известно, заход Кумана в «Барселону» оказался весьма неудачным. По количеству негатива это один из самых явных лидеров среди всех наставников каталонского клуба за последние годы. Даже после ухода из команды, летом 2022 года, получив контракт от KNVB, Куман принялся критиковать то, как играет «Барселона»:

Я родился в Нидерландах, поэтому я считаю, что нужно доминировать в игре. Если ставить на поле трех центральных защитников и играть в пять игроков обороны, это нельзя назвать оборонительной схемой. По такой тактике мы проводили свои лучшие матчи, этой стратегией мы пользовались 3 или 4 месяца. Матч против «Атлетика» в финале Кубка. «Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Он требует повышенных скоростей и улучшенной физической формы. Нельзя жить прошлым.

Прошло полгода и на презентации в качестве главного тренера сборной Нидерландов Куман говорит свои главные цитаты, касающиеся как раз схемы, по которой предпочитал играть его предшественник ван Гал:

На последнем мундиале были моменты, когда я смотрел за нашей игрой и думал, что сделал бы это по-другому. Да, таков был выбор тренера, но я бы подошел к решению некоторых вопросов иначе. В Нидерландах мы пытаемся играть в красивый футбол, и я вам обещаю, что мы вернемся к схеме 4-3-3.

Ну, можно предположить, что одна одинаковая схема другой такой же схеме – рознь. Реализовывать-то их можно по-разному, исходя из имеющихся ресурсов. У сборной Нидерландов, кажется, этих ресурсов достаточно. Оперировать приходится тем же поколением, которое застал Куман ранее. Но нельзя полагать, что ван Галу не задавали сто раз вопрос о том, почему он предпочел свою схему с пятью защитниками классической вариации 4-3-3. Ответ был прост:

Нам нужны вингеры, которые уверенно обводят один в один. Но в нашем футболе сейчас таких нет – не для уровня чемпионата мира и борьбы с топовыми сборными. Вот почему я стал играть по-другому. И мы проделали большой путь. Уступили только в серии пенальти будущим чемпионам. Что я оставляю после себя? Хорошую сплоченную команду с большими футбольными способностями. Но без вингеров, которые могут обыгрывать соперников на самом высоком уровне.

В своем интервью ван Гал подчеркивал, что все же схему с вингерами он рассматривал, но в качестве третьего или четвертого варианта расстановки в зависимости от складывающихся на поле условий и уровня соперника. Надо заметить, что даже со своим необычным для Нидерландов подходом ван Гал в 20 матчах ни разу не проиграл, кроме той встречи с Аргентиной. У Кумана тоже было 20 матчей у руля команды, но четыре поражения при 11 победах. Так что симпатия болельщиков в адрес Кумана и антипатия к ван Галу кажутся странными, если исходить только из результатов. И тот, и другой трофеев в конечном счете не завоевали.

Эту позицию не стоит рассматривать как защиту от ухода ван Гала. Там дело было решенным. Просто не стоит пытаться идеализировать возвращение Кумана. Кажется, что это психологическая попытка зацепиться за иллюзию счастья, которая возникла во время его работы и перестройки сборной, за иллюзию того, что команда наконец-то снова способна бороться за что-то важное и что-то из себя представляет.

Но много ли в этом непосредственной заслуги Кумана? Его тренерский путь, который состоит из нескольких локальных пиков и достаточно крупных провалов, не внушает большого доверия. Как и уровень публичных рассуждений о том, как должны работать и что должны делать другие люди. Он не в том положении пока, чтобы хлестко критиковать тех, кто успешнее. Будет странно выглядеть, если его возвращение к 4-3-3 принесет болельщикам больше боли, чем пресловутый примитивный и осторожный футбол ван Гала, за который Луи нещадно критиковали.

И там либо уж самому Куману придется возвращаться к такому же футболу, молча потупив взгляд, либо KNVB придется искать нового тренера. Только вряд ли уже Адвокат, Хиддинк или ван Гал захотят в очередной раз вернуться. Надо как-то обновлять телефонные книжки руководителям федерации. С другой стороны, почти всякий раз, когда они пытаются внести разнообразие, приглашая де Бура или Блинда, получается нечто ужасное. Вот и приходится откатываться к сохраненным ранее «копиям» команды.

Проверка на амбиции

Куман сразу же заявил, что рассчитывает на победу на чемпионате мира 2026 года. Надо заметить, что в KNVB тоже оптимистично оценивают эти шансы, поскольку прописали такую цель в стратегическом плане до 2026-го. Правда, конкретная формулировка звучит мягче: выиграть какой-либо трофей. Тут вариантов не так много, но все же не только ЧМ -2026. Сюда можно отнести и чемпионат Европы 2024 года, а главное – Лигу наций, финальный турнир которой пройдет в Нидерландах совсем скоро.

Там помимо «оранжевых» сыграют Хорватия, Испания и Италия. Кажется, именно этот шанс выглядит наиболее реальным, наиболее близким к реализации. В случае победы Куман уже обеспечит себе тот самый титул, который стоит в задачах KNVB, чтобы потом отбиваться при неудаче на Евро-2024 или ЧМ -2026, он сможет сетовать на «плохое» наследие ван Гала, «сломавшего традиционные голландские ценности», оттягивая время до Евро-2024. Зато точно не уйдет досрочно восвояси по собственному желанию. Наученные горьким опытом боссы KNVB не стали включать такой пункт в договор с Куманом на этот раз.

И мы напомним, что в Нидерландах у Кумана хорошая пресса, так сказать. Кроме того, позитивно к нему настроены футболисты «оранжевой» сборной, поскольку методы работы ван Гала далеко не всем были по душе – но тут никакого откровения. На контрасте Куман может на первых порах вдохновлять больше. К тому же для нынешних лидеров Нидерландов он еще ассоциируется с человеком, давшим им путь в главную сборную, а для тех, кому перекрыл кислород ван Гал, Куман воспринимается как человек, способный дать шанс. Так что внутренняя поддержка у него пока сильная. Но так было поначалу и в «Барселоне», например. А чем все закончилось, все знают.