Стали известны причины увольнения тренера вратарей «Баварии»

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вчера, 22:49

Стали известны причины, по которым «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича.

По информации Bild, со специалистом расстались из-за его разногласий с главным тренером команды . Директор клуба Хасан Салихамиджич пытался урегулировать ситуацию, но безуспешно.

Нагельсманн практически не принимал участия в тренировочном процессе вратаря , который занимался отдельно от команды под руководством Тапаловича. Также сообщается, что другой голкипер мюнхенцев Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», раскритиковал Тапаловича за то, что он отдавал приоритет Нойеру.