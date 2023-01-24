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Стали известны причины увольнения тренера вратарей «Баварии»

вчера, 22:49

Стали известны причины, по которым «Бавария» уволила тренера вратарей Тони Тапаловича.

По информации Bild, со специалистом расстались из-за его разногласий с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном. Директор клуба Хасан Салихамиджич пытался урегулировать ситуацию, но безуспешно.

Нагельсманн практически не принимал участия в тренировочном процессе вратаря Мануэля Нойера, который занимался отдельно от команды под руководством Тапаловича. Также сообщается, что другой голкипер мюнхенцев Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», раскритиковал Тапаловича за то, что он отдавал приоритет Нойеру.

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Все комментарии
Longless
Longless
вчера в 22:53
Нагельсманн практически не принимал участия в тренировочном процессе вратаря Мануэля Нойера? Это в какой команде так, чтобы главный тренер не принимал участия в тренировочном процессе вратаря? Хорошо что уволили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:52
Всё просто - конфликт интересов.
Гость
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