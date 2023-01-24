Променял Роналду на Левандовского. Сборная Польши выбрала нового тренера – старого уволил Роберт

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вчера, 15:36

Возможности поляков больше, чем их результаты.

В сборной Польши долго продолжалась неразбериха с выбором главного тренера. Чеслава Михневича в национальной команде нет с конца декабря – и лишь сегодня стало известно, что команду принял португалец Фернанду Сантуш.

Лидеры не хотели работать с Михневичем

У отставки Михневича довольно интересные обстоятельства. По сути, специалист сделал все для продления соглашения. Договор с ним заключили в январе 2022 года, он был рассчитан на год – тогда президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что перед наставником поставлена задача отобраться на чемпионат мира 2022:

Последние дни и недели были для меня очень напряженными. Я сделал выбор в пользу Чеслава Михневича, он один из лучших тренеров в Польше. Он убедил меня своим планом, все объяснил. Цель — выиграть плей-офф. Мы хотим попасть на чемпионат мира в Катаре.

На мундиале было необходимо выйти из группы. Кроме того, в Лиге Наций от подопечных Михневича ожидали сохранения места в дивизионе А. Все цели, поставленные перед польским тренером, были выполнены – и несмотря на это, Чеслава отправили в отставку.

Уже после его увольнения появился инсайд – руку к решению о судьбе главного тренера приложил капитан «белых орлов» Роберт Левандовски. Сообщалось, что игроки национальной команды были недовольны работой Михневича – некоторые из них всерьез рассматривали вариант ухода из сборной, если бы наставник сохранил свою должность.

Тогда Роберт связался с Кулешей и от лица всей команды попросил об отставке Чеслава. Это произошло еще до финального матча ЧМ -2022.

В списке кандидатов находились два португальца, украинец и экс-тренер «Челси»

Еще в декабре составлен шорт-лист кандидатов в сборную Польши. Сначала говорили о Стивене Джеррарде, которого в октябре уволили из «Астон Виллы». Сообщалось, что с легендой «Ливерпуля» успели провести переговоры, англичанин взял время на то, чтобы обдумать предложение. Назначению препятствовал тот факт, что Джеррард все еще получает зарплату от предыдущей команды.

Да и с назначением тренера были бы связаны сильные риски. За последние 2 сезона «Вилла» вкладывалась в трансферы на уровне «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (8-е место по тратам). Но это никак не выливалось в прогресс на поле. Нынешний Стивен может быть продуктивен в тандеме с ассистентом Майклом Билем – после того, как он покинул «Астон Виллу», у наставника команды все повалилось из рук. Так что и приглашать их стоило бы вместе.

Также появлялись слухи о возможном приходе Андрея Шевченко – он раньше уже тренировал сборную Украины. При знаменитом в прошлом футболисте национальная команда демонстрировала отличные результаты – обыгрывала Португалию и доходила до четвертьфинала Евро-2020. Правда, дальше отвлеченных слухов разговор не зашел.

Позднее Польский футбольный союз обратился к рынку иностранных тренеров – зашла речь о переговорах с Паулу Бенту. Он успел поработать со сборными Португалии и Южной Кореи, на клубном уровне тренировал «Олимпиакос». В пользу специалиста говорил опыт работы с национальными командами.

И вот совсем недавно появилась информация, что возможное назначение с PZPN обсуждает Фернанду Сантуш, который в декабре ушел из сборной Португалии. Переговоры быстро перешли в финальную стадию, а сегодня стороны подписали соглашение, которое будет действовать до лета 2026 года.

Качественный подбор игроков, слабые результаты

Чтобы рассуждать, чем Сантуш будет полезен полякам, нужно понимать, в чем заключаются проблемы сборной. У «белых орлов» собралось крайне боеспособное поколение. Чего стоит подбор лидеров – Левандовски играет за «Барсу» и лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, Щесны – первый номер «Ювентуса», который не раз спасал Польшу на ЧМ -2022. Зелиньски образует убойную связку в «Наполи» с Лоботкой и Ангиссой, является системообразующим игроком, Крыховяк – дядька-наставник, когда-то опорник ПСЖ .

Лишь двое из заявки национальной команды на мундиаль в Катаре не покинули родной чемпионат – остальные играют в европейских клубах разного калибра. И даже при таком подборе исполнителей «белые орлы» с трудом вышли из не самой тяжелой группы и безапелляционно уступили Франции.

В той ситуации Михневич говорил очевидные вещи – поляки могли победить, если бы забили:

Мы знали, что будет тяжелый матч. В первом тайме опасные моменты были – может, не так много, но у нас имелся отличный шанс при 0:0. Затем произошло самое страшное, что только могло случиться с нами, – гол в раздевалку. Наше приключение сегодня завершилось, мы проиграли чемпионам мира и претендентам на титул. Все могло сложиться иначе, если бы мы забили.

Сантуш в сравнении с другими специалистами, которых называли в качестве кандидатов, — идеальный вариант на пост наставника сборной Польши. Фернанду работал со звездами калибра Роналду, самого Криштиану не побоялся усадить на скамейку, когда того потребовал случай – человек с таким авторитетом сможет найти общий язык и с Левандовским, и с Крыховяком. А что самое важное, поможет преодолеть комплекс маленькой команды и перестать проигрывать статусные матчи.