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Променял Роналду на Левандовского. Сборная Польши выбрала нового тренера – старого уволил Роберт

вчера, 15:36
Фернанду Сантуш

Возможности поляков больше, чем их результаты.

В сборной Польши долго продолжалась неразбериха с выбором главного тренера. Чеслава Михневича в национальной команде нет с конца декабря – и лишь сегодня стало известно, что команду принял португалец Фернанду Сантуш.

Лидеры не хотели работать с Михневичем

У отставки Михневича довольно интересные обстоятельства. По сути, специалист сделал все для продления соглашения. Договор с ним заключили в январе 2022 года, он был рассчитан на год – тогда президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что перед наставником поставлена задача отобраться на чемпионат мира 2022:

Последние дни и недели были для меня очень напряженными. Я сделал выбор в пользу Чеслава Михневича, он один из лучших тренеров в Польше. Он убедил меня своим планом, все объяснил. Цель — выиграть плей-офф. Мы хотим попасть на чемпионат мира в Катаре.

На мундиале было необходимо выйти из группы. Кроме того, в Лиге Наций от подопечных Михневича ожидали сохранения места в дивизионе А. Все цели, поставленные перед польским тренером, были выполнены – и несмотря на это, Чеслава отправили в отставку.

Уже после его увольнения появился инсайд – руку к решению о судьбе главного тренера приложил капитан «белых орлов» Роберт Левандовски. Сообщалось, что игроки национальной команды были недовольны работой Михневича – некоторые из них всерьез рассматривали вариант ухода из сборной, если бы наставник сохранил свою должность.

Тогда Роберт связался с Кулешей и от лица всей команды попросил об отставке Чеслава. Это произошло еще до финального матча ЧМ-2022.

В списке кандидатов находились два португальца, украинец и экс-тренер «Челси»

Еще в декабре составлен шорт-лист кандидатов в сборную Польши. Сначала говорили о Стивене Джеррарде, которого в октябре уволили из «Астон Виллы». Сообщалось, что с легендой «Ливерпуля» успели провести переговоры, англичанин взял время на то, чтобы обдумать предложение. Назначению препятствовал тот факт, что Джеррард все еще получает зарплату от предыдущей команды.

Да и с назначением тренера были бы связаны сильные риски. За последние 2 сезона «Вилла» вкладывалась в трансферы на уровне «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (8-е место по тратам). Но это никак не выливалось в прогресс на поле. Нынешний Стивен может быть продуктивен в тандеме с ассистентом Майклом Билем – после того, как он покинул «Астон Виллу», у наставника команды все повалилось из рук. Так что и приглашать их стоило бы вместе.

Также появлялись слухи о возможном приходе Андрея Шевченко – он раньше уже тренировал сборную Украины. При знаменитом в прошлом футболисте национальная команда демонстрировала отличные результаты – обыгрывала Португалию и доходила до четвертьфинала Евро-2020. Правда, дальше отвлеченных слухов разговор не зашел.

Позднее Польский футбольный союз обратился к рынку иностранных тренеров – зашла речь о переговорах с Паулу Бенту. Он успел поработать со сборными Португалии и Южной Кореи, на клубном уровне тренировал «Олимпиакос». В пользу специалиста говорил опыт работы с национальными командами.

И вот совсем недавно появилась информация, что возможное назначение с PZPN обсуждает Фернанду Сантуш, который в декабре ушел из сборной Португалии. Переговоры быстро перешли в финальную стадию, а сегодня стороны подписали соглашение, которое будет действовать до лета 2026 года.

Качественный подбор игроков, слабые результаты

Чтобы рассуждать, чем Сантуш будет полезен полякам, нужно понимать, в чем заключаются проблемы сборной. У «белых орлов» собралось крайне боеспособное поколение. Чего стоит подбор лидеров – Левандовски играет за «Барсу» и лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги, Щесны – первый номер «Ювентуса», который не раз спасал Польшу на ЧМ-2022. Зелиньски образует убойную связку в «Наполи» с Лоботкой и Ангиссой, является системообразующим игроком, Крыховяк – дядька-наставник, когда-то опорник ПСЖ.

Лишь двое из заявки национальной команды на мундиаль в Катаре не покинули родной чемпионат – остальные играют в европейских клубах разного калибра. И даже при таком подборе исполнителей «белые орлы» с трудом вышли из не самой тяжелой группы и безапелляционно уступили Франции.

В той ситуации Михневич говорил очевидные вещи – поляки могли победить, если бы забили:

Мы знали, что будет тяжелый матч. В первом тайме опасные моменты были – может, не так много, но у нас имелся отличный шанс при 0:0. Затем произошло самое страшное, что только могло случиться с нами, – гол в раздевалку. Наше приключение сегодня завершилось, мы проиграли чемпионам мира и претендентам на титул. Все могло сложиться иначе, если бы мы забили.

Сантуш в сравнении с другими специалистами, которых называли в качестве кандидатов, — идеальный вариант на пост наставника сборной Польши. Фернанду работал со звездами калибра Роналду, самого Криштиану не побоялся усадить на скамейку, когда того потребовал случай – человек с таким авторитетом сможет найти общий язык и с Левандовским, и с Крыховяком. А что самое важное, поможет преодолеть комплекс маленькой команды и перестать проигрывать статусные матчи.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:00
Черчесова им надо! Он знает польский футбол каа свои пять пальцев!!))
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:39
Ой, да ладно! МЮ и Реал доказали, что могут без Роналду добиваться результата. А Роналду без них ничего не может. Юве дважды до финала ЛЧ доходил, с Роналду дальше 1/8 финала не доходили.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:32
Гвардиола выиграл бы несколько ЛЧ , будь у него в своё время вместо поляка Роналду или вместо Бернарду в наши дни, вот и вся математика
48gysrd7ev92
48gysrd7ev92 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:26
Шайбу!!!! Польша вперёд!!!!! Россия вас ждёт!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:22
Сантуш великий тренер, повезло ляхам
Elliada
Elliada
вчера в 16:06
Сантуш в последний момент струсил. Посадить на лавку Роналду было правильным решением. Но вот потом он дал слабину, выпустив его на целый тайм с Марокко. Понятное дело, что для Роналду это был последний ЧМ (хотя он думает иначе), но сборная должна быть на первом месте. Уверен, что Португалия смогла бы отыграться во втором тайме, если бы не выпустила бы балласта.
Elliada
Elliada
вчера в 16:02
Польша слабая сборная. Обычное для неё дело это непопадание на турнир или последнее место в группе. Но иногда случаются неожиданности типа 1/4 финала Евро 2016 или 1/8 финала ЧМ 2022.

Думаю, Сантуш сможет помочь сборной Польши стабильно проходить квалификацию. Но мечтать о большем с такой сборной не приходится.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:53
Тренируй не тренируй ,всё равно получишь...
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