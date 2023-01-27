«Рома» поставила Дзаньоло ультиматум

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вчера, 10:53

«Рома» поставила ультиматум полузащитнику .

Римляне получили предложение от «Борнмута» в размере 25 млн евро плюс 10 млн бонусов, а также 10% от последующей продажи игрока. Сам Николо не дал согласия на трансфер. Футболист хочет перейти в «Милан», с которым у него есть соглашение о зарплате 3,5 млн евро в год. Владельцев «Ромы» устроит только предложение, равное тому, что сделали «вишни».

Дзаньоло может никуда не перейти в зимнее трансферное окно, рискуя оказаться вне заявки клуба во всех оставшихся матчах сезона.