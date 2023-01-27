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«Рома» поставила Дзаньоло ультиматум

вчера, 10:53

«Рома» поставила ультиматум полузащитнику Николо Дзаньоло.

Римляне получили предложение от «Борнмута» в размере 25 млн евро плюс 10 млн бонусов, а также 10% от последующей продажи игрока. Сам Николо не дал согласия на трансфер. Футболист хочет перейти в «Милан», с которым у него есть соглашение о зарплате 3,5 млн евро в год. Владельцев «Ромы» устроит только предложение, равное тому, что сделали «вишни».

Дзаньоло может никуда не перейти в зимнее трансферное окно, рискуя оказаться вне заявки клуба во всех оставшихся матчах сезона.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:18
Ну, значит летом перейдет. Жаль, «Милану» сейчас очень нужны подкрепления. Команда совсем поплыла.
протон
протон
вчера в 11:04
А если Николо не хочет в Борнмут, в чем его вполне можно понять, конечно можно долго заливать про «кресты», характер и прочую чушь, но это игрок сборной Италии и он ещё очень очень молод. Зачем руинить ему карьеру? Не хотят отпускать в Милан, что мешает так же использовать его по ходу сезона, где он был в игроком обоймы и летом распрощаться. Тренировки он не саботировал и ультиматумов не ставил, а в Борнмут играть с Соланке и Билингом в чемпионшипе через полгода такое себе. Контракт вещь работающая в две стороны.
monah-10
monah-10
вчера в 10:58
В Милан и перейдет, не потянет он АПЛ.
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