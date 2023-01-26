«Манчестер Юнайтед» готов купить Кьезу

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу.
Англичане готовы отдать за игрока 100 миллионов евро. «Бьянконери» готовы рассматривать предложения по звездным игрокам команды.
Известно, что на Кьезу претендует клуб из Ла Лиги.
Ни к чему нам иномарка
Обгоняем биполярку
Мы практически пешком
Нам даже звёзды светят ярко
Нас догнала биполярка
Я прошу лишь, не ломайся
Как российский автопром
Ни к чему нам иномарка
Обгоняем биполярку
Мы практически пешком
Нам даже звёзды светят ярко
Нас догнала биполярка
Я прошу лишь, не ломайся
Как российский автопром