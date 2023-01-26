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«Манчестер Юнайтед» готов купить Кьезу

вчера, 22:23

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Англичане готовы отдать за игрока 100 миллионов евро. «Бьянконери» готовы рассматривать предложения по звездным игрокам команды.

Известно, что на Кьезу претендует клуб из Ла Лиги.

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Все комментарии
2pp7q5k9kkrf
2pp7q5k9kkrf
сегодня в 04:48
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:51
Похоже, что Юве готовится к большой распродаже.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:51
а подешевле никого нету? Погба - 120, Санчо - почти 100, Антони - 100 и далее везде? Что-то результатов от этих стольников маловато! Впрочем, конечно, дело не в количестве денег, а в качестве игроков.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
Хороший нападающий ,МЮ бы пригодился.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:41
Пусть луна нам светит ярко
Ни к чему нам иномарка
Обгоняем биполярку
Мы практически пешком
Нам даже звёзды светят ярко
Нас догнала биполярка
Я прошу лишь, не ломайся
Как российский автопром
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