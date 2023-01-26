«Манчестер Юнайтед» готов купить Кьезу

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вчера, 22:23

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Ювентуса» .

Англичане готовы отдать за игрока 100 миллионов евро. «Бьянконери» готовы рассматривать предложения по звездным игрокам команды.

Известно, что на Кьезу претендует клуб из Ла Лиги.