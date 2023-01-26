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Хаверц может уйти из «Челси» летом

вчера, 22:53

Полузащитник Кай Хаверц может летом уйти из «Челси».

Ближайшие месяцы станут для игрока решающими в этом вопросе. Немцу будет важно продолжить карьеру в клубе, который участвует в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны команды Бундеслиги.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:37
Уверен, что его сохранят, если нормально себя проявит в оставшиеся 3.5 месяца.
Проблем с трансфером не будет, это подтверждал, в том числе, Романо.
Плюс, Атлеты взяли Депая - чем не замена Фелишу?
p.s. про реакцию Фелиша на трансфер Депая я даже особо и не буду ничего говорить. Парень просто взял и во всех соц. сетях в у себя в профиле поставил Chelsea и синие сердца.
протон
протон
сегодня в 00:34
У Хавертца есть одно очень крутое качество, забивает в трудных ситуациях ключевые голы. Только ради этого его можно держать на поле, вне зависимости от формы и статистики
Ему просто нужна команда где его не будут использовать нападающим. Он умеет находить пространство и возможность для удара, но ему нужно иметь больше свободы на поле
Очень сомневаюсь что новые владельцы будут отпускать кого-то из ключевых игроков этим летом, а учитывая что Хаверц сейчас выходит в каждом важном матче на позиции форварда - никто его не отпустит, уйдет скорее Обамеянг.
matrix333
matrix333
вчера в 23:31
Значит Челси не понимает какой игрок ценее для будущее. Или, просто они хотят создать совсем другую команду.
Гость
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