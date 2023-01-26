Хаверц может уйти из «Челси» летом

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вчера, 22:53

Полузащитник может летом уйти из «Челси».

Ближайшие месяцы станут для игрока решающими в этом вопросе. Немцу будет важно продолжить карьеру в клубе, который участвует в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны команды Бундеслиги.