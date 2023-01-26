Хаверц может уйти из «Челси» летом

Полузащитник Кай Хаверц может летом уйти из «Челси».
Ближайшие месяцы станут для игрока решающими в этом вопросе. Немцу будет важно продолжить карьеру в клубе, который участвует в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны команды Бундеслиги.
Проблем с трансфером не будет, это подтверждал, в том числе, Романо.
Плюс, Атлеты взяли Депая - чем не замена Фелишу?
p.s. про реакцию Фелиша на трансфер Депая я даже особо и не буду ничего говорить. Парень просто взял и во всех соц. сетях в у себя в профиле поставил Chelsea и синие сердца.
Проблем с трансфером не будет, это подтверждал, в том числе, Романо.
Плюс, Атлеты взяли Депая - чем не замена Фелишу?
p.s. про реакцию Фелиша на трансфер Депая я даже особо и не буду ничего говорить. Парень просто взял и во всех соц. сетях в у себя в профиле поставил Chelsea и синие сердца.
Ему просто нужна команда где его не будут использовать нападающим. Он умеет находить пространство и возможность для удара, но ему нужно иметь больше свободы на поле
Очень сомневаюсь что новые владельцы будут отпускать кого-то из ключевых игроков этим летом, а учитывая что Хаверц сейчас выходит в каждом важном матче на позиции форварда - никто его не отпустит, уйдет скорее Обамеянг.
Ему просто нужна команда где его не будут использовать нападающим. Он умеет находить пространство и возможность для удара, но ему нужно иметь больше свободы на поле
Очень сомневаюсь что новые владельцы будут отпускать кого-то из ключевых игроков этим летом, а учитывая что Хаверц сейчас выходит в каждом важном матче на позиции форварда - никто его не отпустит, уйдет скорее Обамеянг.