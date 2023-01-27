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«Арсенал» готов заплатить 75 млн фунтов за Кайседо

вчера, 10:31

«Арсенал» готов заплатить 75 млн фунтов за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Сделку «канониры» хотят завершить до окончания зимнего трансферного окна. Лондонцы готовы пойти на многое, чтобы заполучить игрока.

На футболиста также претендует «Челси».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:19
Ну все, теперь Челси купит его за 85...
Да, Арсенал стал заложником ситуации, если нам нужен был игрок для подмены Парти но мы могли бы потерпеть до лета, то сейчас травма Эль-Ненни заставит выйти на трансферный рынок уже сейчас. Каждый день появляются разные слухи как мы хотим подписать того или иного игрока, а кто в итоге окажется у нас пока неизвестно, Эду действует очень тихо, чтоб другие не утащили, и я бы не стал верить тому, что мы идем за Кайседо, хотя этот трансфер был бы отличным усилением центра поля. Если уж и брать кого то зимой то либо Онану из Эвертона, либо Кайседо из Брайтона!
wb6u8kc9yfm6
wb6u8kc9yfm6
вчера в 12:39
Так и до 85 млн сторгуются, как и хотели чайки.
Neutron005
Neutron005
вчера в 11:18
Арсенал все становиться сильнее, и Кайседо Мойсес может в этом помочь еще больше.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:04
Арсенал сейчас будет пытаться любым способом подписать полузащитника. А Кайседо очень хороший вариант. Правда не факт что Брайтон даже начнёт рассматривать ето предложение. Так как Де Дзерби только начал строить команду. И терять таких игроков явно не входит в планы как тренера так и команды. Единственное сумма конечно неплохая особенно для Брайтона. Все от тренера теперь конечно будет зависить. Так как он отвечает за результаты команды.
ДСА
ДСА
вчера в 10:40
Похоже Брайтон не устоит перед таким соблазном.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:38
Что то Арсенал мечется,то одного хочет купить,то другого.
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