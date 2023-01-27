«Арсенал» готов заплатить 75 млн фунтов за Кайседо

«Арсенал» готов заплатить 75 млн фунтов за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Сделку «канониры» хотят завершить до окончания зимнего трансферного окна. Лондонцы готовы пойти на многое, чтобы заполучить игрока.
На футболиста также претендует «Челси».
Да, Арсенал стал заложником ситуации, если нам нужен был игрок для подмены Парти но мы могли бы потерпеть до лета, то сейчас травма Эль-Ненни заставит выйти на трансферный рынок уже сейчас. Каждый день появляются разные слухи как мы хотим подписать того или иного игрока, а кто в итоге окажется у нас пока неизвестно, Эду действует очень тихо, чтоб другие не утащили, и я бы не стал верить тому, что мы идем за Кайседо, хотя этот трансфер был бы отличным усилением центра поля. Если уж и брать кого то зимой то либо Онану из Эвертона, либо Кайседо из Брайтона!
Да, Арсенал стал заложником ситуации, если нам нужен был игрок для подмены Парти но мы могли бы потерпеть до лета, то сейчас травма Эль-Ненни заставит выйти на трансферный рынок уже сейчас. Каждый день появляются разные слухи как мы хотим подписать того или иного игрока, а кто в итоге окажется у нас пока неизвестно, Эду действует очень тихо, чтоб другие не утащили, и я бы не стал верить тому, что мы идем за Кайседо, хотя этот трансфер был бы отличным усилением центра поля. Если уж и брать кого то зимой то либо Онану из Эвертона, либо Кайседо из Брайтона!