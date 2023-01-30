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Дзюба мог перейти в «Халл Сити»

вчера, 13:15

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, где мог продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

Пытались ли команды Слуцкого подписать Дзюбу раньше? Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.

Витесс? Даже не рассматривали — Артем тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, нам бы на него не хватило.

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29 января
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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:51
Ты уверен, что именно Слуцкий? И где сейчас Халл?
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan ответ Minamino (раскрыть)
вчера в 14:48
Точно, вместе с Бейлом.
Minamino
Minamino
вчера в 14:45
Дзюба пусть играет в гольф.
adekvat
adekvat ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:35
Не очень то им тогда повезло. Халл тогда Слуцкий и без Дзюбы ниже плинтуса опустил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Дзюба мог перейти в «Халл Сити» .
Самые ключевые слова в такие моменты бывают, - "мог бы , если бы" и т.д и т.п !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:30
Какой кошмар, слава богу, что планы не свершились, повезло и нам и ХС.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:29
Было бы тоже самое, что и в Турции. А именно: игры нет, пинок под зад из клуба.
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