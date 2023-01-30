Дзюба мог перейти в «Халл Сити» .

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, где мог продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.
Пытались ли команды Слуцкого подписать Дзюбу раньше? Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.
Витесс? Даже не рассматривали — Артем тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, нам бы на него не хватило.
Самые ключевые слова в такие моменты бывают, - "мог бы , если бы" и т.д и т.п !)
Самые ключевые слова в такие моменты бывают, - "мог бы , если бы" и т.д и т.п !)