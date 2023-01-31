Агент Азмуна — о возможном возвращении в «Зенит»: «Всё возможно» .

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сегодня, 14:43

Агент нападающего «Байера» Арманду Дурн прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит».

Ранее о том, что футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, если не получится договориться с «Марселем», сообщил журналист Иван Карпов.