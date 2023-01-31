Агент Азмуна — о возможном возвращении в «Зенит»: «Всё возможно» .

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна Арманду Дурн прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит».
Ранее о том, что футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, если не получится договориться с «Марселем», сообщил журналист Иван Карпов.
В последние дни трансферного окна всё возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя».
Но из РПЛ есть выходцы, которые играют в топ 5, и нормально себя там чувствуют.
Из наших Головин и Миранчук. Из не наших Хвича и Зиченко.
А Азмун и в РПЛ заиграл только у двоих тренеров.
Но из РПЛ есть выходцы, которые играют в топ 5, и нормально себя там чувствуют.
Из наших Головин и Миранчук. Из не наших Хвича и Зиченко.
А Азмун и в РПЛ заиграл только у двоих тренеров.
А про обратный переход в Зенит. На сколько я помню расставались они плохо.
А про обратный переход в Зенит. На сколько я помню расставались они плохо.
Насчёт огромного интереса со стороны Марселя тоже очень большой вопрос . Марсель один из фаворитов чемпионата Франции и надеюсь менеджерский состав команды и скауты клуба как и клуба Зенит , прекрасно оседомленны о том как играет футболист который якобы их интересует . Так вот если взять статистику выступления Азмуна за Байер , можно с уверенностью сделать вывод, что за 16 игр проведённых в Байере Азмун забил всего один мяч ! Неужели такая статистика должна была заинтересовать руководство как клуба Марсель, так и клуба Зенит . Тем более взять состав Зенита, то кого же он сможет посадить на лавку из игроков Зенита ??? Вообщем не вижу никакого смысла даже обсуждать этот возможный переход Азмуна в Зенит . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . А Азмуну Удачи в Байере , тем более что его вроде бы и не хотят никуда отпускать.
Насчёт огромного интереса со стороны Марселя тоже очень большой вопрос . Марсель один из фаворитов чемпионата Франции и надеюсь менеджерский состав команды и скауты клуба как и клуба Зенит , прекрасно оседомленны о том как играет футболист который якобы их интересует . Так вот если взять статистику выступления Азмуна за Байер , можно с уверенностью сделать вывод, что за 16 игр проведённых в Байере Азмун забил всего один мяч ! Неужели такая статистика должна была заинтересовать руководство как клуба Марсель, так и клуба Зенит . Тем более взять состав Зенита, то кого же он сможет посадить на лавку из игроков Зенита ??? Вообщем не вижу никакого смысла даже обсуждать этот возможный переход Азмуна в Зенит . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . А Азмуну Удачи в Байере , тем более что его вроде бы и не хотят никуда отпускать.