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Агент Азмуна — о возможном возвращении в «Зенит»: «Всё возможно»

сегодня, 14:43

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна Арманду Дурн прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит».

Ранее о том, что футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, если не получится договориться с «Марселем», сообщил журналист Иван Карпов.

В последние дни трансферного окна всё возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:16
а что, а вдруг ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:32
Мы начали прогулку с казанского двора,к нему то всё,как видно" и вернётся...
w1345ds
w1345ds ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:08
Таки да РПЛ и Бундеслига, это совершенно разный уровень.

Но из РПЛ есть выходцы, которые играют в топ 5, и нормально себя там чувствуют.

Из наших Головин и Миранчук. Из не наших Хвича и Зиченко.

А Азмун и в РПЛ заиграл только у двоих тренеров.
Ironigor
Ironigor ответ w1345ds (раскрыть)
сегодня в 15:50
А может быть всё намного прозаичнее , РПЛ и Бундеслига, это совершенно разные полюса ?!! )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:50
В Сочи его за место Мелкадзе. В товарнике последнем с Локо, это было нечто, как обычно и ему похоже не поможет никто, и никак.
w1345ds
w1345ds ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:35
Азмун не заиграл в Байере, потому что он такого склада человек. Он в не комфортных для него условиях не раскрыться. За всю карьеру его смогли отлично использовать два тренера, Бердыев и Семак.


А про обратный переход в Зенит. На сколько я помню расставались они плохо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:11
Агент Азмуна — о возможном возвращении в «Зенит»: «Всё возможно» .
Насчёт огромного интереса со стороны Марселя тоже очень большой вопрос . Марсель один из фаворитов чемпионата Франции и надеюсь менеджерский состав команды и скауты клуба как и клуба Зенит , прекрасно оседомленны о том как играет футболист который якобы их интересует . Так вот если взять статистику выступления Азмуна за Байер , можно с уверенностью сделать вывод, что за 16 игр проведённых в Байере Азмун забил всего один мяч ! Неужели такая статистика должна была заинтересовать руководство как клуба Марсель, так и клуба Зенит . Тем более взять состав Зенита, то кого же он сможет посадить на лавку из игроков Зенита ??? Вообщем не вижу никакого смысла даже обсуждать этот возможный переход Азмуна в Зенит . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . А Азмуну Удачи в Байере , тем более что его вроде бы и не хотят никуда отпускать.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:01
Ну Марсель столько ему платить не будет, как Зенит...:))))
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