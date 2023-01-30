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Иван Игнатьев может перейти в клуб из Израиля

вчера, 13:58

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Беэр-Шева.

Переход может состояться в ближайшие дни. Если трансфер не случится в январе, то Игнатьев, вероятно, перейдет в израильский клуб летом в качестве свободного агента.

Трансферное окно в Израиле закроется через 2 дня.

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29 января
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:13
Иван! Успехов в новом клубе!!!
memphis
memphis
вчера в 17:56
Даже Осинькин понял, что Ваня уже года 3 как закончил карьеру
Neutron005
Neutron005
вчера в 14:53
Там все Хапоэль и Хапоэль.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:45
Игнатьев -Шапи,снова вместе
протон
протон
вчера в 14:36
Как по мне то Игнатьев начал прибавлять в игре и результате. Он хотя бы старается вкладывается игру и пока его надо придержать и разыгрывать. Если он будет в том же темпе продолжать то прокачается еще лучше и поможет команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:32
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Беэр-Шева.
myjhxc7upca8
myjhxc7upca8
вчера в 14:25
Так и будет Ванюша болтаться из клуба в клуб
протон
протон
вчера в 14:24
Но они выбирают эту ставку. победа хозяев или ничья, или победа гостей, или ничья. (чаще выбирают первый тип). И спросите, пожалуйста, себя: "Какие большие знания нужны, чтобы играть на таких ставках?

Дополню: вот когда я ставлю на ставках "победа хозяев или ничья" то провожу глубокий анализ игр команд сначала смотрю кефы на игру, расположение команд в турнирной таблице, кто и где играет, какие игроки травмированы из ведущих, учитываю, какой чемпионат, начало чемпионата или конец чемпионата, и много других нюансов, а не в слепую разбрасывая очки, которые заработал с большим трудом Матрикс 333. К тому же еще нужно попасть на верный результат по такой тактике. Когда вы поиграете по такой тактике, то поймете меня. Легче ведь создать 500 аккаунтов и ставить на высокие кефы без анализа и без содержательных комментариев.
Гость
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