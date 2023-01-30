Иван Игнатьев может перейти в клуб из Израиля

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Беэр-Шева.
Переход может состояться в ближайшие дни. Если трансфер не случится в январе, то Игнатьев, вероятно, перейдет в израильский клуб летом в качестве свободного агента.
Трансферное окно в Израиле закроется через 2 дня.
Дополню: вот когда я ставлю на ставках "победа хозяев или ничья" то провожу глубокий анализ игр команд сначала смотрю кефы на игру, расположение команд в турнирной таблице, кто и где играет, какие игроки травмированы из ведущих, учитываю, какой чемпионат, начало чемпионата или конец чемпионата, и много других нюансов, а не в слепую разбрасывая очки, которые заработал с большим трудом Матрикс 333. К тому же еще нужно попасть на верный результат по такой тактике. Когда вы поиграете по такой тактике, то поймете меня. Легче ведь создать 500 аккаунтов и ставить на высокие кефы без анализа и без содержательных комментариев.
Дополню: вот когда я ставлю на ставках "победа хозяев или ничья" то провожу глубокий анализ игр команд сначала смотрю кефы на игру, расположение команд в турнирной таблице, кто и где играет, какие игроки травмированы из ведущих, учитываю, какой чемпионат, начало чемпионата или конец чемпионата, и много других нюансов, а не в слепую разбрасывая очки, которые заработал с большим трудом Матрикс 333. К тому же еще нужно попасть на верный результат по такой тактике. Когда вы поиграете по такой тактике, то поймете меня. Легче ведь создать 500 аккаунтов и ставить на высокие кефы без анализа и без содержательных комментариев.