Иван Игнатьев может перейти в клуб из Израиля

1675076294

вчера, 13:58

Нападающий «Локомотива» может продолжить карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Беэр-Шева.

Переход может состояться в ближайшие дни. Если трансфер не случится в январе, то Игнатьев, вероятно, перейдет в израильский клуб летом в качестве свободного агента.

Трансферное окно в Израиле закроется через 2 дня.