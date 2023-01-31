Азмун может вернуться в «Зенит» .

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассматривает возможность ухода из клуба.
Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, если у футболиста не получится достичь договорённости с новой командой до конца зимнего трансферного окна, то иранец может вернуться в «Зенит». Консультации с клубом из Санкт-Петербурга уже ведутся. Отмечается, что у генерального директора «сине-бело-голубых» Александра Медведева хорошие отношения с топ-менеджерами «Байера».
Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Марселя».
Чудеса, фантастика!) Кому он уже нужен.
Чудеса, фантастика!) Кому он уже нужен.