Азмун может вернуться в «Зенит» .

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сегодня, 14:12

Нападающий «Байера» рассматривает возможность ухода из клуба.

Как сообщил в своём телеграм-канале журналист , если у футболиста не получится достичь договорённости с новой командой до конца зимнего трансферного окна, то иранец может вернуться в «Зенит». Консультации с клубом из Санкт-Петербурга уже ведутся. Отмечается, что у генерального директора «сине-бело-голубых» хорошие отношения с топ-менеджерами «Байера».

Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Марселя».