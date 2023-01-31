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Азмун может вернуться в «Зенит»

сегодня, 14:12

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассматривает возможность ухода из клуба.

Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, если у футболиста не получится достичь договорённости с новой командой до конца зимнего трансферного окна, то иранец может вернуться в «Зенит». Консультации с клубом из Санкт-Петербурга уже ведутся. Отмечается, что у генерального директора «сине-бело-голубых» Александра Медведева хорошие отношения с топ-менеджерами «Байера».

Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Марселя».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:59
Не взлетел.
memphis
memphis
сегодня в 16:24
И Дзюба?)))
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:02
Пару лошадок отдаст Миллеру в конюшню и вернется!)
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:13
Он этот вопрос уже решил, насколько мне известно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:57
lotsman
lotsman
сегодня в 14:33
В Зените ему делать нечего. Сбитые лётчики плохо летают.
Boricku
Boricku
сегодня в 14:32
Пора возрождать славную команду Зенит ! Газпрёмовские пусть сперва займутся хоть немножко своей работой, и газифицируют хотя бы райцентры, не говоря о сёлах.
протон
протон
сегодня в 14:20
"Если память не изменяет мне со склерозом", у Азмуна в России зависло судебное разбирательство (еще со времен Рубина) по поводу признания отцовства и алиментов. Что-то мне подсказывает, что при таких обстоятельствах он может не захотеть возвращаться в Россию.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:17
Эпизод из фильма :"Нагулялась,лахудра!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:16
Азмун может вернуться в «Зенит» .

Чудеса, фантастика!) Кому он уже нужен.
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