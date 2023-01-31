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«Бетис» арендовал нападающего «Лестера»

вчера, 23:02

Испанский «Бетис» произвел усиление атакующей линии. Ряды севильской команды пополнил 29-летний форвард Айосе Перес.

Игрок арендован у английского «Лестера» до конца сезона. В текущем розыгрыше АПЛ нападающий отыграл 8 матчей и не забил ни одного гола.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:32
Бетис пособирал всех и отовсюду....
Команда "бедных" скупает, а не воспитывает игроков.

Никак не похожи на севильских малоимущих, скорее "аристократы"...)

А приобретение... Посмотрим, может и заиграет, если в свою стихию попал.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
И какое же усиление будет у Бетиса, если молодой игрок не умеет забивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:39
Нап который не забивает,молодцы!
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