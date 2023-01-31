«Бетис» арендовал нападающего «Лестера»

Испанский «Бетис» произвел усиление атакующей линии. Ряды севильской команды пополнил 29-летний форвард Айосе Перес.
Игрок арендован у английского «Лестера» до конца сезона. В текущем розыгрыше АПЛ нападающий отыграл 8 матчей и не забил ни одного гола.
Команда "бедных" скупает, а не воспитывает игроков.
Никак не похожи на севильских малоимущих, скорее "аристократы"...)
А приобретение... Посмотрим, может и заиграет, если в свою стихию попал.
Команда "бедных" скупает, а не воспитывает игроков.
Никак не похожи на севильских малоимущих, скорее "аристократы"...)
А приобретение... Посмотрим, может и заиграет, если в свою стихию попал.