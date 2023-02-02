Услуги Дзюбы предлагали датскому клубу

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сегодня, 08:15

Бывший нападающий «Зенита» мог продолжить карьеру в Дании.

По данным источника, услуги форварда в январе через посредников были предложены «Мидтьюлланду». Контакты проводились через директора команды, однако он отказался от подписания Дзюбы.

С ноября 2022-го Артем находится в статусе свободного агента после ухода из «Аданы Демирспор». «Мидтьюлланд» занимает 7-е место в чемпионате Дании.