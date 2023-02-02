Услуги Дзюбы предлагали датскому клубу

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог продолжить карьеру в Дании.
По данным источника, услуги форварда в январе через посредников были предложены «Мидтьюлланду». Контакты проводились через директора команды, однако он отказался от подписания Дзюбы.
С ноября 2022-го Артем находится в статусе свободного агента после ухода из «Аданы Демирспор». «Мидтьюлланд» занимает 7-е место в чемпионате Дании.
Наверное любой мало мальски заметный клуб, прежде чем покупать игрока, как говориться наведет справки...
А там Человек ходит пешком по полю с остановкой и ожиданием сферы в штрафной.
Не сложно узнать кто он в раздевалке....
Да и вообще, тонкости жизни за пределами зеленой поляны....
И ещё за это деньги платить?))
Наверное любой мало мальски заметный клуб, прежде чем покупать игрока, как говориться наведет справки...
А там Человек ходит пешком по полю с остановкой и ожиданием сферы в штрафной.
Не сложно узнать кто он в раздевалке....
Да и вообще, тонкости жизни за пределами зеленой поляны....
И ещё за это деньги платить?))