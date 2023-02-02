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Услуги Дзюбы предлагали датскому клубу

сегодня, 08:15

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог продолжить карьеру в Дании.

По данным источника, услуги форварда в январе через посредников были предложены «Мидтьюлланду». Контакты проводились через директора команды, однако он отказался от подписания Дзюбы.

С ноября 2022-го Артем находится в статусе свободного агента после ухода из «Аданы Демирспор». «Мидтьюлланд» занимает 7-е место в чемпионате Дании.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:55
Жалко дерево. Не рубите мужикии! Не рубиите!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:48
Дзюба по-прежнему востребован-новостными сайтами.А я вот беспокоюсь об отсутствии новостей третьи сутки по Захаряну...
lotsman
lotsman
сегодня в 11:33
Покажите место на карте, куда агент Дзюбы не предлагал его услуги.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:13
Когда его уже кто ни будь подберёт. Устал я я уже от новостей про про этих двух звёзд. Дзюба да Кристина, блин два полюса футбольной планеты прям.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:00
Заголовок статьи повеселил однозначно)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:03
Подкидывается агент Дзюбы со своим клиентом....
Наверное любой мало мальски заметный клуб, прежде чем покупать игрока, как говориться наведет справки...
А там Человек ходит пешком по полю с остановкой и ожиданием сферы в штрафной.
Не сложно узнать кто он в раздевалке....
Да и вообще, тонкости жизни за пределами зеленой поляны....
И ещё за это деньги платить?))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 9ykqqt7vsky3 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Может заголовок исправить? Услуги Дзюбы предложены датскому НОЧНОМУ клубу? Так будет точнее и по сути?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:55
И кому его только не предлагали: нигде не берут.
9ykqqt7vsky3
9ykqqt7vsky3
сегодня в 09:52
Рождённый Рукакой Гамлетом не станет
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 09:48
Интересно бы узнать, какие услуги членисторукий теперь оказывает
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:47
Услуги Дзюбы уже давно не кому не нужны.
fspga2c85t22
fspga2c85t22 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:41
Слишком много команд мы ему предлагаем
112910415
112910415
сегодня в 09:10
что мы знаем про датские клубы ?
что где-то там был датский вратарь ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:02
Ни в Дании, ни в Голландии (Витесс) Дзюба уже не нужен, не потянет уже он и этот уровень. В лучшем случае это какой-нибудь аутсайдер из РПЛ может его взять или такие страны, как Казахстан, Азербайджан или Узбекистан.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:55
"По данным источника" и "услуги предлагались через посредников" - написано как в шпионском романе. Уфф..
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:44
Шекспир в "Гамлете" уже очень давно написал про это - "не все благополучно в Датском королевстве"
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:31
Что много стало Дзюбы... ой не к добру все это...:))))
zooveterinar
zooveterinar ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:22
Ну!!! Утро начинается с чашечки кофе!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:20
Я так понимаю, что соккер каждое утро поднимает нам настроение развеселив нас сообщениями о рукоблуде.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:19, ред.
Только датскому клубу,он и подошел бы,они шевелятся на поле,в последнее время бодро,Дзюба,явно не вписался!!!! Какая разница,уже в Новгороде!!! Город без дорог,зато последние деньги отданы из казны городской,на звезду!!!!
Гость
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