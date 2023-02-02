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«Бешикташ» хочет подписать Зиеша

сегодня, 09:59

Полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем интересуется «Бешикташ», сообщает журналист Николо Шира.

По данным источника, клуб связался с лондонцами по поводу перехода, но препятствием может стать высокая зарплата.

В Турции трансферное окно закрывается позже.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:28
Все всегда упирается в денги
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:10
Челси могут пойти и на уступки - уж слишком много у них было "закупок" в последнее трансферное окно, причем на длительные сроки 7-8 лет.
При определенной ситуации (просиживание игроков на лавке....) у них могут возникнуть проблемы с европейскими , футбольными чинушами...
Челси надо разгрузиться игроками.
Гость
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