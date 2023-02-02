«Бешикташ» хочет подписать Зиеша

Полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем интересуется «Бешикташ», сообщает журналист Николо Шира.
По данным источника, клуб связался с лондонцами по поводу перехода, но препятствием может стать высокая зарплата.
В Турции трансферное окно закрывается позже.
При определенной ситуации (просиживание игроков на лавке....) у них могут возникнуть проблемы с европейскими , футбольными чинушами...
Челси надо разгрузиться игроками.
При определенной ситуации (просиживание игроков на лавке....) у них могут возникнуть проблемы с европейскими , футбольными чинушами...
Челси надо разгрузиться игроками.