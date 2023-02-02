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В РФС подтвердили обращение «Зенита» в CAS по дисквалификации игроков

сегодня, 14:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

В службе коммуникаций РФС подтвердили обращение «Зенита» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу решения КДК РФС о дисквалификации футболистов за драку в кубковом матче со «Спартаком».

На 6 матчей турнира были отстранены футболисты петербургской команды Малком, Вильмар Барриос и Родригао, а также игроки «красно-белых» Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

CAS уведомил РФС о том, что ФК «Зенит» направил жалобу в Спортивно‑арбитражный суд в Лозанне на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации игроков «Зенита» в матче заключительного тура пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 21:57, ред.
Я их как то уже начал за команду считать. Все зенит , да зенит...Но горбатого могила исправит , как были бомжами , так ими и остались ....
112910415
112910415
сегодня в 20:35
малость сюрреалистический ход )
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:48
Как можно в нынешних реалиях россиянам на россиян подавать заявление в европейский суд?! Расстрелять на***!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 19:41, ред.
Пятая колона все говорим вот....миллеровцы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:23
Если оставить в сторонке эмоции, то нужно учесть то, что есть регламент, в соответствии с которым именно такое наказание предусмотрено. А если бы существовала угроза массовых беспорядков на стадионе в результате этой драки, то наказание могло быть и более суровым.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:09
А CAS не хочет проверить трансфер Сутормина!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 19:06
На счёт Киева -- хорошо бабахнул !!!
По сути вопроса. CAS в Лозане глубоко наплевать на РФС ( клубы России отстранены от игр в Европе решением ФИФА и УЕФА).
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:05
Окно, 3!)))
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 19:01, ред.
Да сколько ныть то можно?! Но главное, зачем унижаться то?! CAS отклонило апелляции на отстранение российских национальных команд и клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА, а эти все туда же! Инагенты?!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:50
Дааа...пошли на поклон к гей-Европе...))...Вот и сняли они свои маски .....
dok66
dok66
сегодня в 18:18
Я очень надеюсь , что это сделано только для того , чтобы показать , что российский футбол остался в рамках УЕФА , и никак иначе . Ежели это чисто меркантильный интерес Зенита , я зе него больше не болею .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:17
6 игр конечно много, очень.
В пылу борьбы, эмоций попинались и что?
Извинились друг перед другом, по 100 грамм тяпнули и давай гонять дальше сферу... Нет... КДС надо влезть... Дайти пару игр и себе на закуску штраф, как обычно, 150 (не грамм) а тыщщщ. Злоупотребили властью. Надо как минимум половину погасить.
Вообще здесь можно узреть и кое что другое - и Спартак и Зенит теряют на шесть игр по три ведущих игрока, если не больше, а это для конкурентов просто мечта!
Наказание должно быть более менее соответствовать "тяжести преступления"!
Хотя юристы утверждают, что ожидание наказания страшнее самого наказания.
Доклад окончен.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:58
Вот же клоуны! Футбол уничтожен,а они всё о своём.
Zak11
Zak11
сегодня в 17:31
Я надеюсь суд в Лозанне не будет даже рассматривать это всё. Ну такой бред, разнылись блин
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:45
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 16:21
    После драки кулаками не машут.
    lotsman
    lotsman ответ Ali_Hazard (раскрыть)
    сегодня в 15:55
      Ali_Hazard
      Ali_Hazard
      сегодня в 15:35
      Столько народных денег у них в карманах, и за что базарят, за дисквалификацию в кубке, наверно с Волгой некому играть. Бомжи одним словом
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 15:24
      Это справедливость по делу будет.
      rhskmz
      rhskmz
      сегодня в 15:07
      А почему в Лозанне а не в Москве ?
      Странные эти питерские , как что так сразу в Европу !
      Еще бы в Киев обратились !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 14:44
      По мнению "клуба" из С.Петербурга необходимо снять дисквалификацию игроков Зенита , но оставить в силе дисквалификацию игроков Спартака, добавив к ним Промеса. Это справедливость по-газпромовски будет.
      Гость
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