В РФС подтвердили обращение «Зенита» в CAS по дисквалификации игроков

В службе коммуникаций РФС подтвердили обращение «Зенита» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу решения КДК РФС о дисквалификации футболистов за драку в кубковом матче со «Спартаком».
На 6 матчей турнира были отстранены футболисты петербургской команды Малком, Вильмар Барриос и Родригао, а также игроки «красно-белых» Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.
CAS уведомил РФС о том, что ФК «Зенит» направил жалобу в Спортивно‑арбитражный суд в Лозанне на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации игроков «Зенита» в матче заключительного тура пути РПЛ Кубка России против «Спартака».
В пылу борьбы, эмоций попинались и что?
Извинились друг перед другом, по 100 грамм тяпнули и давай гонять дальше сферу... Нет... КДС надо влезть... Дайти пару игр и себе на закуску штраф, как обычно, 150 (не грамм) а тыщщщ. Злоупотребили властью. Надо как минимум половину погасить.
Вообще здесь можно узреть и кое что другое - и Спартак и Зенит теряют на шесть игр по три ведущих игрока, если не больше, а это для конкурентов просто мечта!
Наказание должно быть более менее соответствовать "тяжести преступления"!
Хотя юристы утверждают, что ожидание наказания страшнее самого наказания.
Доклад окончен.
В пылу борьбы, эмоций попинались и что?
Извинились друг перед другом, по 100 грамм тяпнули и давай гонять дальше сферу... Нет... КДС надо влезть... Дайти пару игр и себе на закуску штраф, как обычно, 150 (не грамм) а тыщщщ. Злоупотребили властью. Надо как минимум половину погасить.
Вообще здесь можно узреть и кое что другое - и Спартак и Зенит теряют на шесть игр по три ведущих игрока, если не больше, а это для конкурентов просто мечта!
Наказание должно быть более менее соответствовать "тяжести преступления"!
Хотя юристы утверждают, что ожидание наказания страшнее самого наказания.
Доклад окончен.