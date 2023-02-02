В РФС подтвердили обращение «Зенита» в CAS по дисквалификации игроков

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сегодня, 14:38

В службе коммуникаций РФС подтвердили обращение «Зенита» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ) по поводу решения КДК РФС о дисквалификации футболистов за драку в кубковом матче со «Спартаком».

На 6 матчей турнира были отстранены футболисты петербургской команды , и , а также игроки «красно-белых» Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.