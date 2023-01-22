«Ростов» может пойти в суд из-за перехода своего игрока в «Мальорку»

«Мальорка» 18 января объявила о переходе на правах аренды защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича.
По информации источника, российский клуб не давал разрешения на эту сделку.
У Хаджикадунича действует контракт с ростовчанами до 31 мая 2026 года. До перехода в «Мальорку» футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с клубом из Ростова-на-Дону. Контакты с игроком на этом прекратились, а о том, что согласована аренда с испанской командой, в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта «Мальорки». «Ростов» изучает юридическую составляющую этого перехода для возможного обращения в суды.
Можно прям подумать, что в нашем футболе это первый случай..., поэтому ФК Ростов сейчас растерянно ручонки к небу вскинул, воскликнув: "Караул! Ну как же так ? Разве так можно ?!..."
Было бы руководство клуба толковым, а главный тренер (Карпин) - не баран, давно бы делом занялись и сколотили боевой состав из своих местных пацанов, которые даже в отечественных кедах с мячом работать могут. Так нет же..., обманутых и потерпевших из себя строят..., идиоты.
Можно прям подумать, что в нашем футболе это первый случай..., поэтому ФК Ростов сейчас растерянно ручонки к небу вскинул, воскликнув: "Караул! Ну как же так ? Разве так можно ?!..."
Было бы руководство клуба толковым, а главный тренер (Карпин) - не баран, давно бы делом занялись и сколотили боевой состав из своих местных пацанов, которые даже в отечественных кедах с мячом работать могут. Так нет же..., обманутых и потерпевших из себя строят..., идиоты.