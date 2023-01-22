«Ростов» может пойти в суд из-за перехода своего игрока в «Мальорку»

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сегодня, 08:38

«Мальорка» 18 января объявила о переходе на правах аренды защитника «Ростова» .

По информации источника, российский клуб не давал разрешения на эту сделку.

У Хаджикадунича действует контракт с ростовчанами до 31 мая 2026 года. До перехода в «Мальорку» футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с клубом из Ростова-на-Дону. Контакты с игроком на этом прекратились, а о том, что согласована аренда с испанской командой, в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта «Мальорки». «Ростов» изучает юридическую составляющую этого перехода для возможного обращения в суды.