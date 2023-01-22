Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» может пойти в суд из-за перехода своего игрока в «Мальорку»

сегодня, 08:38

«Мальорка» 18 января объявила о переходе на правах аренды защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича.

По информации источника, российский клуб не давал разрешения на эту сделку.

У Хаджикадунича действует контракт с ростовчанами до 31 мая 2026 года. До перехода в «Мальорку» футболист прислал письмо в «Ростов» о намерении приостановить контракт с клубом из Ростова-на-Дону. Контакты с игроком на этом прекратились, а о том, что согласована аренда с испанской командой, в «Ростове» узнали из сообщения с официального сайта «Мальорки». «Ростов» изучает юридическую составляющую этого перехода для возможного обращения в суды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Испании футболиста посадили на 10 месяцев за договорные матчи
20 января
СлухиДани Алвеса арестуют в связи с обвинениями в сексуальном насилии
19 января
Фанат «Тоттенхэма», ударивший Рамсдейла, предстанет перед судом
18 января
Начато расследование по обвинениям Ле Грэ в сексуальных домогательствах
17 января
Ла Лига намерена подать в суд на ФИФА из-за нового формата клубного ЧМ
16 января
Защитник «Ман Сити» Менди оправдан по семи пунктам обвинения в насилии
13 января
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 14:35
Да уже лбы на этом всем пробили и ни как не дошло...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:16
Он в любом случае перешел бы туда куда захотелось, просто не стал заморачиваться официальными бумаги и стандартными формальностями в этом деле. Наплевательское отношение игрока...чтож..вернется ему по заслугам.
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:58
Вот сколько раз ещё надо щёлкнуть наших по носу, чтобы они это усвоили?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:28, ред.
Когда хрен стоит, дурак всегда долбится.
Можно прям подумать, что в нашем футболе это первый случай..., поэтому ФК Ростов сейчас растерянно ручонки к небу вскинул, воскликнув: "Караул! Ну как же так ? Разве так можно ?!..."
Было бы руководство клуба толковым, а главный тренер (Карпин) - не баран, давно бы делом занялись и сколотили боевой состав из своих местных пацанов, которые даже в отечественных кедах с мячом работать могут. Так нет же..., обманутых и потерпевших из себя строят..., идиоты.
galem72
galem72
сегодня в 11:29, ред.
Хотелось бы поподробнее узнать о результатах похода в суд. Ростову лучше, конечно, обращаться в скрепные судебные учреждения, чтобы оштрафовать обидчика на побольше, как это было сделано с ненавистным Гуглом.
Только вот дальше "страшных вердиктов" никуда ничего не ушло. ))
Можно ещё пальцем пригрозить, какие-нибудь зеркальные санкции анонсировать или, на худой конец, туфлёй по столу постучать, но кажется мне, что там все всё уже проходили и на противоположной стороне это вызовет только гомерический смех.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:24
Проблематичная ситуация, надо на месте объяснить боснийцу, что он может подскользнуться на корке банана!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:07
Какой суд...???...Какие решения...???...)...А судьи то кто ...???...Не ужели еще не поняли...)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:50
Спортивный суд всё равно станет на сторону игрока, надо просто требовать компенсации всех расходов потраченных на игрока
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 10:25
Попал под лошадь.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:24
Решит в пользу если игрок пришел после введения футбольной организацией разрешения на временно приостанавливать контракт.Если он был в клубе до СВО , то ничего ему не будет.
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 10:03
Пусть играет в Ла лиге, вам какое дело?
zooveterinar
zooveterinar ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 10:02
Какие пятнадцать очков???!!! Уважаемый,следи за тем,что пишешь!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Попал под трамвай!!
Boricku
Boricku
сегодня в 09:51
Надо 15 очков с команды снять, зослужили !
Boricku
Boricku
сегодня в 09:49
Игру ему трендель псттавил уверенную, теперь в топ чемпионаты окно отворено !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 09:19
Несчастный случай?).
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:07
Ну,если суд не решит,нужно принемать другие меры!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:42
Суд в пользу Ростова ничего не решит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 