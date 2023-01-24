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Юрист оценил шансы «Спартака» получить компенсацию от «Левски»

вчера, 09:58

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о шансах «Спартака» получить неустойку от «Левски» из-за несостоявшейся контрольной игры команд.

Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы.

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Спартак М
Источник: championat.com
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:40
Не будет компенсации.
Boricku
Boricku
вчера в 12:30
А, за прошлогодний турнир в Лиге Гейроппы получили компенсацию то ?
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:14
Получится нехилая прибыль банды адвокатов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:13
На календаре 2023 год,а эти убогие "юрЫсты" всё камлают о каком-то законодательстве,не ведая о "культуре отмены".
ДСА
ДСА
вчера в 12:03
Тут все логично, без бумажки мы букашки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:42
Спартаку любой кипешь сгодится.
Даже из-за товарняка. Народная команда и скандал Близнецы братья...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:37
"Спортивный юрист Юра Зайцев", прописные истины напомнил в форме мастерс - класса по ликвидации юридической безграмотности... Это и так понятно, лучше бы сообщил кто же указан в "соглашении" в судейской мантии и какова его сексуальная ориентация...) Может на суд и ехать не стоит?)
shlomo
shlomo
вчера в 10:22
Можно даже и не суетиться... ничего не получится
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