Юрист оценил шансы «Спартака» получить компенсацию от «Левски»

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о шансах «Спартака» получить неустойку от «Левски» из-за несостоявшейся контрольной игры команд.

Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию. Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы.