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Дани Алвеса арестуют в связи с обвинениями в сексуальном насилии

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протон
протон
сегодня в 00:18
Женщины зарабатывают как могут, потому что знают про безнаказанность. Если докажут невиновность, то нужно взять за правило судить того, кто ложно обвинил. Пусть дважды подумают, прежде чем добровольно лечь под мужика, а потом кричать про изнасилование.
Тут вон на одного в Англии аж 9!!! эпизодов навешали. А по факту оказывается лажа это всё. 7 эпизодов уже сняли, а пару рассмотрят чуть позже. Сами девахи вешаются на шею, а потом в кусты.
Такими темпами скоро мужчины будут ходить или в парандже с очками-хамелеонами и со специальными перчатками по образу и подобию тех, какие надевают на руки младенцам, чтобы они не расцарапали себе лицо, или в скафандре с затененными стёклами, чтобы не было видно, куда он смотрит.
Namuri
Namuri
вчера в 21:43
Дани этого не сделал бы.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 21:29
доигрался старый
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:44
Потерся об чьюта задницу на дискотеке в танце и всё, давай на нары, видимо вот почему количество нетрадиционной ориентации увеличивается, потому что традиционная преследуется по закону
Futurista
Futurista
вчера в 20:19
Elliada
Elliada
вчера в 19:40
Неужели так просто обвинить человека??? Где свидетели, улики???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
В свете последних модных течений на Западе, в области наслаждений и размножения, надо было приставать не к барышне, а к мужику с радугой на майке, чепчике, трусах и т.д.)
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 19:33
Дани на это не способен, не верю.
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