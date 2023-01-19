Дани Алвеса арестуют в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Защитник «Пумаса» Дани Алвес будет арестован по делу о сексуальном насилии, сообщает Vozpopuli.
Бывшего футболиста «Барселоны» обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке. Сам Алвес все обвинения отвергает.
Защитник «Пумаса» Дани Алвес будет арестован по делу о сексуальном насилии, сообщает Vozpopuli.
Бывшего футболиста «Барселоны» обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке. Сам Алвес все обвинения отвергает.
Тут вон на одного в Англии аж 9!!! эпизодов навешали. А по факту оказывается лажа это всё. 7 эпизодов уже сняли, а пару рассмотрят чуть позже. Сами девахи вешаются на шею, а потом в кусты.
Такими темпами скоро мужчины будут ходить или в парандже с очками-хамелеонами и со специальными перчатками по образу и подобию тех, какие надевают на руки младенцам, чтобы они не расцарапали себе лицо, или в скафандре с затененными стёклами, чтобы не было видно, куда он смотрит.
Тут вон на одного в Англии аж 9!!! эпизодов навешали. А по факту оказывается лажа это всё. 7 эпизодов уже сняли, а пару рассмотрят чуть позже. Сами девахи вешаются на шею, а потом в кусты.
Такими темпами скоро мужчины будут ходить или в парандже с очками-хамелеонами и со специальными перчатками по образу и подобию тех, какие надевают на руки младенцам, чтобы они не расцарапали себе лицо, или в скафандре с затененными стёклами, чтобы не было видно, куда он смотрит.