Дани Алвеса арестуют в связи с обвинениями в сексуальном насилии

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вчера, 19:33

Защитник «Пумаса» будет арестован по делу о сексуальном насилии, сообщает Vozpopuli.

Бывшего футболиста «Барселоны» обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке. Сам Алвес все обвинения отвергает.