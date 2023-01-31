Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей по иску «Спартака»

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова 92 млн рублей. Об этом во вторник сообщила юрист москвичей Татьяна Завьялова.
Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей.
Газизов от комментариев отказался.
10 августа Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Как ранее сообщала юрист «красно-белых» Елена Чачуа, это те деньги, которые, как полагают в московском клубе, Газизов сам себе выплатил незаконно.
А кто-то здесь писал, мол Газизов раскулачит Спартак на сотни миллионов. А оно вон как вышло - еще и сам должен остался. И по делу! Ещё легко отделался, учитывая, что украл у клуба 90 миллионов в свою пользу.
Башкирский прохиндей!
А кто-то здесь писал, мол Газизов раскулачит Спартак на сотни миллионов. А оно вон как вышло - еще и сам должен остался. И по делу! Ещё легко отделался, учитывая, что украл у клуба 90 миллионов в свою пользу.
Башкирский прохиндей!