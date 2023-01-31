Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей по иску «Спартака»

сегодня, 11:39

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова 92 млн рублей. Об этом во вторник сообщила юрист москвичей Татьяна Завьялова.

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей.

Газизов от комментариев отказался.

10 августа Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Как ранее сообщала юрист «красно-белых» Елена Чачуа, это те деньги, которые, как полагают в московском клубе, Газизов сам себе выплатил незаконно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юрист оценил шансы «Спартака» получить компенсацию от «Левски»
24 января
Слухи«Ростов» может пойти в суд из-за перехода своего игрока в «Мальорку»
22 января
В Испании футболиста посадили на 10 месяцев за договорные матчи
20 января
СлухиДани Алвеса арестуют в связи с обвинениями в сексуальном насилии
19 января
Фанат «Тоттенхэма», ударивший Рамсдейла, предстанет перед судом
18 января
Начато расследование по обвинениям Ле Грэ в сексуальных домогательствах
17 января
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 22:15
Может теперь Шамиль успокоится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:45, ред.
Полное убожество. Страна юристов и манагеров (менеджеров, м*ть их!)
Сплошные состязания, - кто кого об*е.6.ёт.
А рабочих рук - кот наплакал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:36
И вновь продолжается бой,
и сердцу тревожно в груди,
и снова он нищий такой,
и снова "Спартак" -Чемпион...

В судебных разборках.
Но я думаю,"империя Газизова" нанесёт-таки ответный удар!!!
makkie
makkie ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 14:51, ред.
Не знаю сколько в уруновых.
Но на 92 млн рублей можно накупить 1840 суторминых )))
makkie
makkie
сегодня в 14:47
Доигрался Шамилька )))

А кто-то здесь писал, мол Газизов раскулачит Спартак на сотни миллионов. А оно вон как вышло - еще и сам должен остался. И по делу! Ещё легко отделался, учитывая, что украл у клуба 90 миллионов в свою пользу.
Башкирский прохиндей!
протон
протон
сегодня в 12:36
За что боролся на то и на поролся Шамиль
Карма не иначе!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:32
А в Уруновых это сколько?!)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:18
И здесь обидели народную команду фк " СПАРТАК "
Всё таки есть в России справедливый Суд
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:03

Какие уж тут комментарии когда 92 ляма сняли
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:59
А что скажет Верховный Суд РФ?
aw6ygdts54uf
aw6ygdts54uf
сегодня в 11:45
Неслабо попал Шамилька
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 