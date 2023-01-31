Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей по иску «Спартака»

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сегодня, 11:39

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с бывшего генерального директора клуба 92 млн рублей. Об этом во вторник сообщила юрист москвичей Татьяна Завьялова.

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 млн рублей.

Газизов от комментариев отказался.

10 августа Октябрьский суд Уфы зарегистрировал иск «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. Как ранее сообщала юрист «красно-белых» Елена Чачуа, это те деньги, которые, как полагают в московском клубе, Газизов сам себе выплатил незаконно.