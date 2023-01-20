В Испании футболиста посадили на 10 месяцев за договорные матчи

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сегодня, 09:50

Футболист испанского «Луго» получил 10 месяцев тюрьмы и 22-месячную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей. Процесс над Торресом длился с 2020 года. Изначально для него запрашивали год тюрьмы и два года дисквалификации.

Известно, что свою преступную деятельность Торрес осуществлял в сговоре с бывшими боссами «Осасуны». Ранее они также получили сроки за участие в договорных схемах.

36-летний Хави Торрес на заре карьеры успел поиграть за «Барселону». Также в его карьере были такие клубы, как «Малага», «Бетис» и «Хетафе».