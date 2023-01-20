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В Испании футболиста посадили на 10 месяцев за договорные матчи

сегодня, 09:50

Футболист испанского «Луго» Хави Торрес получил 10 месяцев тюрьмы и 22-месячную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей. Процесс над Торресом длился с 2020 года. Изначально для него запрашивали год тюрьмы и два года дисквалификации.

Известно, что свою преступную деятельность Торрес осуществлял в сговоре с бывшими боссами «Осасуны». Ранее они также получили сроки за участие в договорных схемах.

36-летний Хави Торрес на заре карьеры успел поиграть за «Барселону». Также в его карьере были такие клубы, как «Малага», «Бетис» и «Хетафе».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:04, ред.
Торрес неудачник...)))
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Loko57
Loko57
сегодня в 12:36
Денег много не бывает!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:25
Ловят за тотализатор единицы игроков, а играет тысячи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:00
В Бразилии ещё Робиньо на грани тюряги. Так что вполне неплохую команду можно сколотить. И не сбегут из России, и работать за кормёжку будут.
Правда, бразила староват уже...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:47
Значит плохо он "договаривался"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 11:29
На ставках или в футбол?
Мну думает и там и там отличится!)
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:15
Это смешно, правда)
adekvat
adekvat
сегодня в 11:11
Надо было в Россию рвать играл бы сейчас в Спартаке и в ус бы не дул.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:48
Интересно, а в тюрьме он будет играть? У нас вот играли некоторые.
snds75q28zpz
snds75q28zpz
сегодня в 10:44
Помню, в какой-то год это Луго имело епическое количество ничьих даже по меркам очень мирной в этом отношении сегунды. Возможно, вот и причина обнаружилась
Futurista
Futurista
сегодня в 10:33
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:23
... но не в РПЛ.
edab74ubms2x
edab74ubms2x
сегодня в 10:17
Карьера у него большая сколько клубов было
shlomo
shlomo
сегодня в 10:01
Как веревочка не вейся, а конец обязательно будет
Гость
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