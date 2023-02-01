Фердинанд: «Забитцер станет хорошим усилением для „Ман Юнайтед“»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд положительно относится к переходу полузащитника Марселя Забитцера в стан «дьяволов».
Я полностью доволен этим переходом. Если бы я искал краткосрочную замену Эриксену, то без особого сомнения приобрел бы Забитцера. Я просмотрел уйму его игр за «РБ Лейпциг», это сенсационный футболист.
Он станет хорошим усилением для «Ман Юнайтед». Это опытный игрок, у которого за плечами немало важных игр, в том числе и в Лиге чемпионов.
об усилении Ман Юн даже очень неплохом хавом, пора что то
налаживать и в этой линии!!!
об усилении Ман Юн даже очень неплохом хавом, пора что то
налаживать и в этой линии!!!
Вы прочтите что сказал по поводу игрок под ником "Агент Смит" который играл с клонами как Вы. Это не честно и не справедливо и было не по себе такая тактика ведь помимо есть другие . кому интересно играть если это будет продолжаться год, два.
Вы прочтите что сказал по поводу игрок под ником "Агент Смит" который играл с клонами как Вы. Это не честно и не справедливо и было не по себе такая тактика ведь помимо есть другие . кому интересно играть если это будет продолжаться год, два.