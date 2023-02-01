Фердинанд: «Забитцер станет хорошим усилением для „Ман Юнайтед“»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» положительно относится к переходу полузащитника в стан «дьяволов».

Я полностью доволен этим переходом. Если бы я искал краткосрочную замену Эриксену, то без особого сомнения приобрел бы Забитцера. Я просмотрел уйму его игр за «РБ Лейпциг», это сенсационный футболист.

Он станет хорошим усилением для «Ман Юнайтед». Это опытный игрок, у которого за плечами немало важных игр, в том числе и в Лиге чемпионов.