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Фердинанд: «Забитцер станет хорошим усилением для „Ман Юнайтед“»

01 февраля 2023, 19:46

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд положительно относится к переходу полузащитника Марселя Забитцера в стан «дьяволов».

Я полностью доволен этим переходом. Если бы я искал краткосрочную замену Эриксену, то без особого сомнения приобрел бы Забитцера. Я просмотрел уйму его игр за «РБ Лейпциг», это сенсационный футболист.

Он станет хорошим усилением для «Ман Юнайтед». Это опытный игрок, у которого за плечами немало важных игр, в том числе и в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 февраля в 10:34
Наконец-то в МЮ пришёл классный исполнитель. Лишь бы проблем с адаптацией в АПЛ не было. Удачи Марсику!
shur
shur
01 февраля в 22:31
    Namuri
    Namuri
    01 февраля в 20:34
    Да мне не нужно признание, кто сказал и откуда они это взяли? Я все время на этом сайте, только обсуждал мою тактику как выиграть в КП. И в мыслях не было даже признания от посторонних. В то время, когда у меня был только один аккаунт, я за год чаще всех выигрывал в КП, и не только за счет комментариев. Это было в первом месяце. Потом когда был лимит +350 очковых, все равно побеждал много раз по другой причине. Теперь, когда все это позади, я задаю себе вопрос: Какой черт ты вообще им давал свои некоторые секреты, если в мире есть люди неблагодарные? Да, возможно, их вообще не интересовало, как ты что-то анализируешь по статистике. Или они вообще не поняли твоих мыслей, потому что у них есть логика, а видите ли у тебя нет. Все дело в том, что я искренне хотел поделиться своим подходом, потому что увидел, что это может быть полезно для некоторых. Но нет, стали слагать легенды о том, что я хочу признания своего величия. Да, КП — это всего лишь игра, здесь не дотянешься до величия.
    протон
    протон
    01 февраля в 20:23, ред.
    Гор. Дело еще вот в чем. Многие играют с одним аккаунтом, как Кетик, к примеру, и побеждать нет шансов с человеком, который создал армаду рой аккаунтов.
    Вы прочтите что сказал по поводу игрок под ником "Агент Смит" который играл с клонами как Вы. Это не честно и не справедливо и было не по себе такая тактика ведь помимо есть другие . кому интересно играть если это будет продолжаться год, два.
    1 984
    1 984
    01 февраля в 20:10
    Да кто ж вам запрещает-то на высоких коэффициентах играть. Играйте на каких хотите. И каждый может играть хоть на 1,1, хоть на 111. Вам про другое говорят. Я понимаю, что с математикой у вас отношения как с пользователями этого сайта. Но если дать обезьяне каждый день делать по 150 ставок с коэффициентом 50 выбирая из перечня таковых - в среднем у неё будет заходить по 2 в день. Если допустить, что обезьяна будет ставить раз в три дня - за месяц у неё накопится 20 выигрышей. Вас не обвиняют в игре на высоких коэффициентах - это ваше право, и сайт soccer.ru тем и прекрасен, что даёт возможность выбора модели игры! К вам претензии из-за огромного количества аккаунтов, а также неуёмного желания признания "ваших заслуг"
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