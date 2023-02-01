Шмидт: «Нам нужны исполнители, которые рады выступать за „Бенфику“»

Главный тренер «Бенфики» высказался о переходе полузащитника в «Челси».

Терять качественных футболистов в зимнее трансферное окно всегда непросто. Но мы также дали понять, что можем показывать достойную игру и без него, что игроки думают о том, чтобы набрать как можно больше очков и стать чемпионами. Такова наша задача.

«Бенфика» гораздо важнее любого футболиста. Нам нужны исполнители, которые рады выступать за «Бенфику» и полны рвения.

Если кто-то захочет уйти, а клуб готов заплатить за переход, мы ничего не сможем сделать. Мы принимаем это и двигаемся дальше.