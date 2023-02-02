Рой Кин считает, что уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» помог команде

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что уход из МЮ нападающего и ряда других игроков помог «дьяволам».

Уход пяти-шести футболистов стал главным моментом сезона. Погба, Мата, Матич, Лингард понимали, что покинут команду, их контракты истекали, и мне кажется, что это клубу только мешало. Сейчас в МЮ все ощущается по-новому.

Думаю, что уход Роналду помог тренеру и коллективу. Все хотели избежать этого давления во второй половине сезона. С этим нужно было что-то сделать еще летом. Роналду определенно не хотел сидеть в запасе и радоваться этому.

Теперь они эту ситуацию решили, и она больше не мешает клубу. Но также оказался полезен и уход 5-6 парней, Кавани в их числе. Запасные и второстепенные исполнители должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они все портят.