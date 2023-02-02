Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Рой Кин считает, что уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» помог команде

сегодня, 17:12

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин полагает, что уход из МЮ нападающего Криштиану Роналду и ряда других игроков помог «дьяволам».

Уход пяти-шести футболистов стал главным моментом сезона. Погба, Мата, Матич, Лингард понимали, что покинут команду, их контракты истекали, и мне кажется, что это клубу только мешало. Сейчас в МЮ все ощущается по-новому.

Думаю, что уход Роналду помог тренеру и коллективу. Все хотели избежать этого давления во второй половине сезона. С этим нужно было что-то сделать еще летом. Роналду определенно не хотел сидеть в запасе и радоваться этому.

Теперь они эту ситуацию решили, и она больше не мешает клубу. Но также оказался полезен и уход 5-6 парней, Кавани в их числе. Запасные и второстепенные исполнители должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они все портят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бекхэм назвал своего любимого футболиста
Сегодня, 21:12
В «Баварии» отреагировали на новость о травме Мбаппе
Сегодня, 20:55
Поттер: «У нас много качественных исполнителей, нам необходима конкуренция»
Сегодня, 20:10
Кака: «Роналду хочет уйти из футбола играя»
Сегодня, 18:53
«Всё может быстро поменяться». Хави — о лидерстве в Ла Лиге
Сегодня, 17:21
Жоржиньо: «Артета сыграл ключевую роль в моём трансфере в „Арсенал“»
Сегодня, 08:30
Сортировать
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:27
Всё, теперь он тоже в числе некрасивых и крыс по версии двух людей и их фанов...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 18:46
Об этом говорили летом все... Но Гешу команда не интересовала .. Ему было ближе своё гнусное эго... Теперь в плане футбола он получил всё сполна... И это правильно ..
Elliada
Elliada
сегодня в 18:28
Все об этом знают. Только балласт с Пирсом Морганом считают, что он помогал команде. Без него 2-е место АПЛ и финал ЛЕ. С ним 6-е место. Без него 3-4 место и финал Кубка английской лиги
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 18:03
То-то МЮ в финале был и без португезы
lotsman
lotsman
сегодня в 18:00
Команда очистилась от шлака и воздух стал свежее.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 17:28
Их уход вам не поможет. Последняя ЛЧ в 2008 году с Роналду, и ближайшие лет 7-8 не выиграют.’
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 17:27
Уход Роналду из МЮ кардинально изменил ситуацию в в команде!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 