Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Холанд впервые в АПЛ ни разу не пробил по воротам

вчера, 22:06
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ (1:0).

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд впервые не смог пробить по воротам за всё время выступлений в Английской Премьер-Лиге. Также у футболиста не было ни одного касания в штрафной площади соперника. Норвежец провёл весь матч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера
Вчера, 21:54
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»
Вчера, 20:42
Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ
Вчера, 20:28
Нападающий «Боруссии» Д стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги
04 февраля
«Ньюкасл» не проигрывает в рамках АПЛ с августа 2022 года
04 февраля
Клопп показал худшую серию гостевых матчей во главе «Ливерпуля»
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:14
Идеальным вариантом было бы вот как:
Летом Пеп продаёт Холанда Реалу за 160 млн евро.
И тут же вместо него покупает Кейна за 60 лямов.
Выиграли бы все!
Пеп бы вернулся в свой стиль футбола.
Холанд бы играл в футбол, подходящий для него.
Кейн бы наконец попал в топ-команду, претендующую за золотую медаль, как в АПЛ, так и в ЛЧ. К тому же он отлично вписался бы в стиль игры Ман Сити.
Тоттенхэм получил бы солидную сумму за 1 год контракта Кейна.
Все в плюсе!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:56
Пора Пипке на выход
drug01
drug01
вчера в 22:22
Вот такой не удачный день
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:21
Его не было на поле...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18, ред.
Первый , но не последний .
Какие его годы , в АПЛ его карьера только началась !))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 