Холанд впервые в АПЛ ни разу не пробил по воротам

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вчера, 22:06

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ (1:0).

Нападающий «горожан» впервые не смог пробить по воротам за всё время выступлений в Английской Премьер-Лиге. Также у футболиста не было ни одного касания в штрафной площади соперника. Норвежец провёл весь матч.