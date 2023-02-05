Холанд впервые в АПЛ ни разу не пробил по воротам

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ (1:0).
Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд впервые не смог пробить по воротам за всё время выступлений в Английской Премьер-Лиге. Также у футболиста не было ни одного касания в штрафной площади соперника. Норвежец провёл весь матч.
Летом Пеп продаёт Холанда Реалу за 160 млн евро.
И тут же вместо него покупает Кейна за 60 лямов.
Выиграли бы все!
Пеп бы вернулся в свой стиль футбола.
Холанд бы играл в футбол, подходящий для него.
Кейн бы наконец попал в топ-команду, претендующую за золотую медаль, как в АПЛ, так и в ЛЧ. К тому же он отлично вписался бы в стиль игры Ман Сити.
Тоттенхэм получил бы солидную сумму за 1 год контракта Кейна.
Все в плюсе!
Летом Пеп продаёт Холанда Реалу за 160 млн евро.
И тут же вместо него покупает Кейна за 60 лямов.
Выиграли бы все!
Пеп бы вернулся в свой стиль футбола.
Холанд бы играл в футбол, подходящий для него.
Кейн бы наконец попал в топ-команду, претендующую за золотую медаль, как в АПЛ, так и в ЛЧ. К тому же он отлично вписался бы в стиль игры Ман Сити.
Тоттенхэм получил бы солидную сумму за 1 год контракта Кейна.
Все в плюсе!