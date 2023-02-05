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Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера

вчера, 21:54
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).

Футболист мюнхенской команды Томас Мюллер провёл 427-й матч за «Баварию» в Бундеслиге. Таким образом, игрок повторил рекорд Герда Мюллера по количеству сыгранных матчей за мюнхенцев среди полевых игроков.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:17
протон, у Г.Мюллера больше четыреста, у Т.Мюллера и двести не наберется. Так о чём вообще речь?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Повторил,а надо улучшить!ждём!
Capral
Capral
вчера в 22:40
протон, у кого почти три сотни голов? Поясни.
Capral
Capral
вчера в 22:34
Т.Мюллер- пожалуй самый популярный футболист в Германии, над которым чаще всего потешаются журналисты.
протон
протон
вчера в 22:28
Почти 3 сотни голов и чуть меньше передач - невообразимо!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:22
...и это не предел ! Хайль гер Томас!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:20
Осталось догнать по голам за карьеру и за календарный год... Делов то..
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:12
Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера .

Повторить рекорды Герда Миллера, это будет очень тяжело для любого игрока
За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской «Баварии» он забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов. Мюллер располагается на 21-м месте в списке лучших бомбардиров в сборных за всё время, несмотря на то, что сыграл меньше матчей, чем любой другой игрок .
В 1970 году Мюллер был назван европейским футболистом года. После успешного сезона в мюнхенской «Баварии», на чемпионате мира 1970 года он забил 10 голов, взяв Золотую бутсу как лучший бомбардир турнира. На чемпионате Европы 1972 он стал лучшим бомбардиром, забив два гола в финале. Два года спустя он забил четыре гола на чемпионате мира, включая победный гол в финале. Недаром у него в Германии было прозвище, - "Бомбардир нации" !
Capral
Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:12
Оно знаковое еще и потому, что это рекорд, побил один из самых корявых футболистов Бундеса за все годы существования немецкого футбола. Невероятно!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
А вот это знаковое достижение!
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