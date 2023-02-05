Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера .

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).
Футболист мюнхенской команды Томас Мюллер провёл 427-й матч за «Баварию» в Бундеслиге. Таким образом, игрок повторил рекорд Герда Мюллера по количеству сыгранных матчей за мюнхенцев среди полевых игроков.
Повторить рекорды Герда Миллера, это будет очень тяжело для любого игрока
За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской «Баварии» он забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов. Мюллер располагается на 21-м месте в списке лучших бомбардиров в сборных за всё время, несмотря на то, что сыграл меньше матчей, чем любой другой игрок .
В 1970 году Мюллер был назван европейским футболистом года. После успешного сезона в мюнхенской «Баварии», на чемпионате мира 1970 года он забил 10 голов, взяв Золотую бутсу как лучший бомбардир турнира. На чемпионате Европы 1972 он стал лучшим бомбардиром, забив два гола в финале. Два года спустя он забил четыре гола на чемпионате мира, включая победный гол в финале. Недаром у него в Германии было прозвище, - "Бомбардир нации" !
Повторить рекорды Герда Миллера, это будет очень тяжело для любого игрока
За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 матчах, а на клубном уровне за 15 лет в мюнхенской «Баварии» он забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги, став и оставаясь рекордсменом этой лиги. В 74 европейских клубных матчах он забил 65 голов. Мюллер располагается на 21-м месте в списке лучших бомбардиров в сборных за всё время, несмотря на то, что сыграл меньше матчей, чем любой другой игрок .
В 1970 году Мюллер был назван европейским футболистом года. После успешного сезона в мюнхенской «Баварии», на чемпионате мира 1970 года он забил 10 голов, взяв Золотую бутсу как лучший бомбардир турнира. На чемпионате Европы 1972 он стал лучшим бомбардиром, забив два гола в финале. Два года спустя он забил четыре гола на чемпионате мира, включая победный гол в финале. Недаром у него в Германии было прозвище, - "Бомбардир нации" !