Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ

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вчера, 20:28

Форвард «Тоттенхэма» забил гол в воскресном матче АПЛ против «Ман Сити».

Таким образом, он стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ , после (260) и (208).

Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) и Руни (462).