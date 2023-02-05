Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в воскресном матче АПЛ против «Ман Сити».
Таким образом, он стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).
Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) и Руни (462).
Клуб 200 в АПЛ прям как клуб 800 в НХЛ. Овечкин и Кейн сейчас где то на одной стадии
А ведь Ширер и Кейн очень похожие по своей карьере. Оба играли за хороший середняк часто претендующий на трофеи но так ничего и не взявший.
Обойдёт Руни в ближайшее время, а вот рекорд Ширера выглядит очень солидно. Хотя Кейну летом только 30 исполнится, есть реальные шансы, если оставаться в АПЛ
Клуб 200 в АПЛ прям как клуб 800 в НХЛ. Овечкин и Кейн сейчас где то на одной стадии
А ведь Ширер и Кейн очень похожие по своей карьере. Оба играли за хороший середняк часто претендующий на трофеи но так ничего и не взявший.
Обойдёт Руни в ближайшее время, а вот рекорд Ширера выглядит очень солидно. Хотя Кейну летом только 30 исполнится, есть реальные шансы, если оставаться в АПЛ