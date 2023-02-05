Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ

вчера, 20:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в воскресном матче АПЛ против «Ман Сити».

Таким образом, он стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).

Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) и Руни (462).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Холанд впервые в АПЛ ни разу не пробил по воротам
Вчера, 22:06
Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера
Вчера, 21:54
Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»
Вчера, 20:42
Нападающий «Боруссии» Д стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги
04 февраля
«Ньюкасл» не проигрывает в рамках АПЛ с августа 2022 года
04 февраля
Клопп показал худшую серию гостевых матчей во главе «Ливерпуля»
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:14
Я, кстати, вообще не вижу смысла в том, чтобы «катить бочку» на Кейна из-за отсутствия трофеев. «Ураган» – лучший игрок в истории «Шпор», и в скором времени, возможно, лучший бомбардир в истории АПЛ. К этому можно добавить ещё и то, что Кейн – лучший игрок самой успешной сборной Англии за 50 лет. Да, многие скажут, что футбол – игра командная и в первую очередь важны именно такие победы, но личный результат, которого может достичь Кейн, на мой взгляд, гораздо выше в иерархии футбольного успеха, чем три титула в Германии или Франции каждый сезон.

Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу?

Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом.

Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
Imrebellion
Imrebellion ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 00:13
Воот, это признание он и заслуживает своими "безтолковыми" голами. Коммент был про это. А дальше, всё от его решения и судьбы зависит. Ради трофеев ему надо было перейти в МС или Ливерпуль, Челси еще. В других лигах Реал или Барса, Бавария, ПСЖ. Каждый из этих грандов пытался забрать, но Леви запросил нереальные суммы, в остальное время у всех позиция была закрыта, а сам ТТХ несколько раз уже сменил курс.
Viduka
Viduka ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
Я лишь хочу сказать, что Кейн достоин гораздо большего. Он, можно сказать, совершенный нападающий, умеющий на поле практически всё, как МакДэвид в хоккее, однако пока он не возьмет ряд трофеев, он так и останется легендой местного разлива, не более.
Imrebellion
Imrebellion ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 23:28
Вы как-то радикально принижаете заслуги игроков. Быть легендой клуба и лиги - это уже несчитово?)) С каких пор?? Речь идет о "смысле" забивать голов, но оставаться без командных трофеев. Индивидуально игрок всё делает отлично, ставит рекорды, забирает золотые бутсы лиги и даже ЧМ, становится основным выбором для сборной, войдет потом в зал славы и т.д.
А все эти мерилы "топов" это уже другой разговор. На фоне Роналду любой форвард просто "бессмысленно пинал мяч".
Вот еще пример "победоносного голеадора" - Эдера помнит кто-то?? Чел принес ЧЕ выиграл у Французов в финале у них на поле. Но всем плевать на него.
Viduka
Viduka ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:14
Ле Тиссье увековечил своё имя исключительно в истории Саутгемптона и частично в истории АПЛ, т.е. сугубо местная легенда. Нечто подобное можно сказать и о Ширере:) Да, лучший бомбардир в истории АПЛ, но когда речь заходит о лучших нападающих в истории футбола, то его имя там всплывает крайне редко, в отличие, например, от Ван Бастена, Роналду, Анри и т.д.:)
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:57
Мда. Смысл футбола просто развлекать зрителей. А трофеи достаются всего нескольким командам, остальные че, должны ликвидироваться??? Забивать в финалах не делает тебя более лучшим футболистом (спросите Гётце, Бейлов и многих других). Без "набивания статов" - этих голов, финалов даже быть не может.
Например, за Саутгемптон играл всю жизнь "Бог" Ле Тиссье, будучи позузащитником забил 165(!) голов - навсегда увековал своё имя в истории. А у лидера списка тут, у Ширера что, одно чемпионство??? Кейну всего 3 сезона еще забивать и стать чемпионом в крутом составе??
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:45
Я не знаю игрока, который забивал бы столько, сколько Кейн и при этом не выиграл бы ни одного трофея. А ты? Смысл футбола в том, что выигрывать трофеи, а не набивать статистику. Где был Кейн в финале ЛЧ, Евро????? Если он не может своими голами принести титул своей команде, толку от голов нет никакого.
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:25
Что это значит? Не должен забивать, потому что кто-то смысла не видит?? В истории АПЛ тысячи голеадоров с кучей трофеев, но реальное наследие только у единиц. Кейн будет в их числе. Медальки всего лишь вещи для обозначения командных результатов. А футбол всего лишь спортивная игра. Индивидуально он всё делает хорошо, зарабатывает хорошо, ценен для всей страны.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:09
Замыкать все передачи в Сити за счет габаритов или забивать столько играя за Тоттенхэм? Кейн крут!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:03
Думаю и Ширера достанет, если не травмируется или не свалит из АПЛ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:21
И Ширера и Руни съест.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:19
Руни достанет, а дальше как получится.
протон
протон
вчера в 21:01
Очень хочется, чтобы такой крутой нападающий выиграл с клубом (не важно, каким) хотя бы один трофей.
Клуб 200 в АПЛ прям как клуб 800 в НХЛ. Овечкин и Кейн сейчас где то на одной стадии
А ведь Ширер и Кейн очень похожие по своей карьере. Оба играли за хороший середняк часто претендующий на трофеи но так ничего и не взявший.
Обойдёт Руни в ближайшее время, а вот рекорд Ширера выглядит очень солидно. Хотя Кейну летом только 30 исполнится, есть реальные шансы, если оставаться в АПЛ
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:00
Осталось перейти в команду способную создавать моменты для Кейна, а не в одиночку придумывать голы и можно будет на рекорд Ширера замахнуться
dok66
dok66
вчера в 20:45
Хорошее достижение . Останется на века .
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:34
Промох ворота Франции останется в истории.
Elliada
Elliada
вчера в 20:34
Толку-то? 0 трофеев
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:33
В своё время голевые показатели Алана Ширера казались чем-то сверхестественным. А тут Харри Кейн уже на расстоянии 3 сезонов подобрался. Ну максимум 4-х. А ему 29 лет. Так что всё достижимо. Второе место Руни падёт к концу этого сезона. Вероятно, в последнем туре.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Ещё бы ещё сегодня победу удержали бы - вообще для него праздник был бы.
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
Молодец, этот результат особенно важен в игре против Манчестера Сити. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 