«Ньюкасл» не проигрывает в рамках АПЛ с августа 2022 года

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, подопечные Эдди Хау не проигрывают в рамках чемпионата Англии с 31 августа 2022 года, когда клуб уступил «Ливерпулю». Серия без поражений «Ньюкасла» в АПЛ составляет 16 матчей (9 побед и 7 ничьих).
«Сороки» занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге.
Не знаю что там за защита такая цементная...но 12 голов за 21 игру - нонсенс...
Для сравнения у соседей по таблице...идущих рядом МЮ - 26 пропущенных...у Тоттенхэма - 31 пропущенный гол...
При чём в Кубке Лиги тоже...за 6 игр - лишь 2 пропущенных мяча...и 5 побед в 6-ти матчах...
Не знаю что там за защита такая цементная...но 12 голов за 21 игру - нонсенс...
Для сравнения у соседей по таблице...идущих рядом МЮ - 26 пропущенных...у Тоттенхэма - 31 пропущенный гол...
При чём в Кубке Лиги тоже...за 6 игр - лишь 2 пропущенных мяча...и 5 побед в 6-ти матчах...