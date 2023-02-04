«Ньюкасл» не проигрывает в рамках АПЛ с августа 2022 года

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вчера, 22:44

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные Эдди Хау не проигрывают в рамках чемпионата Англии с 31 августа 2022 года, когда клуб уступил «Ливерпулю». Серия без поражений «Ньюкасла» в АПЛ составляет 16 матчей (9 побед и 7 ничьих).

«Сороки» занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге.