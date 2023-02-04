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«Ньюкасл» не проигрывает в рамках АПЛ с августа 2022 года

вчера, 22:44

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные Эдди Хау не проигрывают в рамках чемпионата Англии с 31 августа 2022 года, когда клуб уступил «Ливерпулю». Серия без поражений «Ньюкасла» в АПЛ составляет 16 матчей (9 побед и 7 ничьих).

«Сороки» занимают 4-е место в Английской Премьер-Лиге.

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Ньюкасл
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:16
Удивительный результат...
Не знаю что там за защита такая цементная...но 12 голов за 21 игру - нонсенс...
Для сравнения у соседей по таблице...идущих рядом МЮ - 26 пропущенных...у Тоттенхэма - 31 пропущенный гол...
При чём в Кубке Лиги тоже...за 6 игр - лишь 2 пропущенных мяча...и 5 побед в 6-ти матчах...
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:57
Хорошо бы до конца это сезона играть без поражений и войти в топ четыре и ворваться в лигу чемпионов!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 23:00
Команда маленькими шагами перевоплощается в одного из топов команд в АПЛ, как бы это сарказно не звучало. У команды состав не такой уж и звездный, индивидуально выделяющих игроков нету. Все игроки играют на одном уровне и что самое главное что КОМАНДА играет в футбол, а не определенные лидеры вытаскивают команды. За такой короткий промежуток уровня видна работа тренерского штаба команда видоизменилась в лучшую сторону. Посмотрим что будет в итоге за сезон!!!
sova147
sova147
вчера в 22:53
16 матчей без поражения это просто отличный результат
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